RUSSIA. Il teatrino di Prighozyn ha preoccupato le cancellerie orientali

Della vicenda che ha visto al centro il gruppo Wagner in marcia verso la capitale russa, alcuni degli osservatori più attenti erano i Paesi asiatici che condividono legami con la Russia.

I Paesi asiatici stanno cercando di identificare le lacune che hanno portato alla mossa di Prigozhin e di capire cosa significhi questo episodio per loro e, nel caso dei governi più autoritari, come prevenire simili sfide al potere dello Stato, riporta Nikkei.

I commenti asiatici sono stati cauti. La Cina, partner “no limits” di Mosca, ha rilasciato una breve risposta domenica descrivendo la situazione come “affare interno della Russia”.

La dichiarazione, attribuita a un portavoce del ministero degli Esteri non identificato, ha continuato a descrivere la Cina come «vicino amichevole della Russia e partner strategico globale di coordinamento per la nuova era», aggiungendo: «La Cina sostiene la Russia nel mantenimento della stabilità nazionale e nel raggiungimento dello sviluppo e della prosperità».

L’agenzia Xinhua ha minimizzato gli eventi del fine settimana, scrivendo che «l’incidente non ha causato grandi disordini nella società russa e la vita della gente a Mosca e oltre è stata appena influenzata».

Dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, l’anno scorso, Pechino e Mosca si sono trovate sempre più spesso da una parte e dall’altra di un crescente divario globale tra un “ordine internazionale basato sulle regole” guidato dagli Stati Uniti e un approccio più freddo alle relazioni estere. Il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko ha incontrato domenica a Pechino il suo omologo cinese, Qin Gang, anche se non è chiaro quando Rudenko sia arrivato in Cina o se la sua visita sia in qualche modo legata alla ribellione di Wagner.

Sebbene siano preoccupanti, secondo alcuni analisti è improbabile che gli eventi in Russia provochino un cambiamento duraturo dell’ordine globale. Ma la Cina e altri Paesi asiatici hanno motivo di chiedersi se le loro relazioni di cooperazione con la Russia sopravvivrebbero se Putin venisse cacciato o sostituito in altro modo.

Anche l’Iran ha descritto gli eventi in Russia come un “affare interno”. Il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian ha parlato telefonicamente con il suo omologo russo e ha espresso il suo sostegno allo «Stato di diritto in tutti i Paesi, compreso il vicino e amico, la Russia, e ha criticato qualsiasi interferenza straniera negli affari interni dei Paesi».

L’India è un vecchio amico della Russia e fa affidamento su di essa per gran parte dei suoi equipaggiamenti di difesa e come fonte di petrolio a basso costo; qualsiasi instabilità in Russia è preoccupante per l’India.

“La preoccupazione è sempre stata che se la Russia è così preoccupata dalla sua guerra [potrebbe finire] per non essere in grado di mantenere i suoi impegni in termini di fornitura di armi”, ha detto Pant a Nikkei.

Il regime militare del Myanmar potrebbe avere le sue preoccupazioni in merito alle forniture di armi, dal momento che si affida agli aerei e alle attrezzature russe nella sua brutale campagna per mantenere la presa sul Paese. Allo stesso tempo, Putin ha invitato il generale Min Aung Hlaing a visitare la Russia e ha protetto il regime dalle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In Myanmar, la leadership militare probabilmente trarrà lezioni dall’esperienza di Mosca. Anche la Corea del Nord, un Paese povero e autocratico con un crescente arsenale di armi nucleari, ha riconosciuto la rivolta in Russia. Domenica 25 giugno, l’agenzia di stampa ufficiale del Nord, Kcna, ha citato il vice ministro degli Esteri nordcoreano che ha espresso “forte sostegno” per la gestione della situazione da parte della Russia. L’agenzia ha citato il funzionario per dire che Pyongyang non aveva “alcun dubbio” che la questione sarebbe stata risolta “in accordo con la volontà del popolo russo”.

Antonio Albanese