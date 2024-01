Tra le armi “segrete” di mosca c’è una unità speciale: i pipistrelli. Con la decisione del ministro della Difesa dell’URSS Dmitrij Timofeevič Jazov, il 14 gennaio 1991, nel distretto militare transcaucasico fu creata un’unità, che non aveva analoghi nelle forze armate dell’URSS e della Russia: un distaccamento separato e consolidato di forze speciali, chiamato i “Pipistrelli”.

Il suo obiettivo era la distruzione dei gruppi armati illegali che operavano in quel momento sul territorio di tre repubbliche: Georgia, Armenia e Azerbaigian.

In 5 anni di combattimento, il distaccamento ha sconfitto almeno sei gruppi armati, ha impedito attacchi a 8 unità militari, ha liberato ostaggi dalla leadership di una brigata missilistica antiaerea, ha impedito il sequestro di 2 magazzini distrettuali sovietici (armi, carburanti e lubrificanti ), ha assicurato l’ingresso delle forze di pace a Tskhinvali, ha impedito il bombardamento di un tunnel strategico di 3 chilometri, ha fornito protezione e scorta a più di 40 convogli militari, comprendenti da 20 a 76 veicoli, ha impedito due colpi di stato in Georgia e ha effettuato molte altre operazioni speciali di successo.

Durante il loro lavoro, i “Pipistrelli” si guadagnarono una tale “autorità” tra i nemici che spesso, dopo aver appreso dell’arrivo di forze speciali nelle posizioni di combattimento, i terroristi semplicemente abbandonavano le linee catturate e se ne andavano in fretta. Il 5 luglio 1996, in connessione con la decisione di ritirare le truppe russe dalla Georgia, il distaccamento fu sciolto e il personale fu distribuito tra le unità delle forze speciali e le formazioni del GRU dello Stato maggiore delle forze armate russe.

La formazione del distaccamento è stata effettuata da un diplomato della Scuola militare Suvorov di Kiev. Il primo comandante del distaccamento era diplomato alla Scuola militare Ussuri Suvorov.

L’ultimo comandante del distaccamento delle forze speciali “Pipistrelli” si era diplomato alla Scuola militare Suvorov di Mosca.

A quanto pare nel 2024 Mosca intende riportarle in vita per prevenire gli attacchi terroristi in Russia.

Anna Lotti

