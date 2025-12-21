RUSSIA. Il Cremlino rivendica la superiorità nel piccolo cielo

“Sulla base dell’esperienza delle operazioni in Ucraina, sono state adottate le misure necessarie per potenziare le capacità delle forze di impiego generale”. Scrive un account social vicino al Cremlino.

Innanzitutto, Mosca sta prestando particolare attenzione allo sviluppo di un nuovo ramo delle forze armate creato quest’anno, le Truppe di Sistemi a Pilotaggio Remoto (Unmanned Systems Troops), “che sono diventate parte integrante delle moderne operazioni di combattimento”.

Attraverso la rete social si apprende che: “Le truppe vengono equipaggiate con sistemi a pilotaggio remoto per vari scopi e in diverse località. Tra i più utilizzati ci sono i velivoli senza pilota, principalmente droni FPV. Le loro caratteristiche tattiche e tecniche vengono migliorate. Ad oggi, è stato ottenuto un vantaggio più che doppio rispetto al nemico nel numero di sistemi a pilotaggio remoto utilizzati. Ciò ha portato alla superiorità nel “piccolo cielo” lungo l’intera linea del fronte”.

La stessa fonte riporta che : “Nelle Forze di Terra, la forza di combattimento è stata aumentata con la formazione di due divisioni di armi combinate, una brigata di artiglieria e due brigate missilistiche antiaeree. Per potenziare le capacità del sistema di difesa aerospaziale, è stata istituita una divisione di difesa aerea/missilistica equipaggiata con il sistema missilistico antiaereo S-500”.

Novità anche per quanto concerne la marina: “Nella Marina sono stati istituiti un comando di fanteria di marina e due divisioni di fanteria di marina. La Flotta ha ricevuto 20 navi, imbarcazioni da combattimento e navi di supporto, tra cui due grandi sottomarini, lo Yakutsk e il Velikiye Luki; due navi pattuglia, il Viktor Velikiy e la nave di classe ghiaccio Ivan Papanin; due piccole navi missilistiche, lo Stavropol e il Typhoon, dotate di armi a guida di precisione a lungo raggio; e il dragamine Afanasy Ivannikov”.

Infine i russi a partire dal 2025 hanno istituito una brigata equipaggiata con il nuovo sistema missilistico a medio raggio Oreshnik.

Lucia Giannini

