RUSSIA. I droni iraniani che servono a Mosca

Da diversi giorni si assiste via stampa internazionale, un botta e risposta tra Stati Uniti, Russia e Iran. La questione è delicata e di certo dopo il vertice di martedì a Teheran il mondo potrebbe avere una nuova rotta nel mercato delle armi.

Il 12 luglio Mosca lancia un avvertimento: Washington e i suoi alleati sono sull’orlo di uno scontro militare nucleare con noi. Il ministero degli Esteri russo ha ritenuto ha riferito che gli Stati Uniti d’America e i suoi alleati stanno muovendosi in “modo pericoloso” sull’orlo di un confronto militare diretto con Mosca che sarà irto di un “escalation nucleare”.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato, martedì, sul sito web del ministero, che è stata trasmessa da RT e vista dall’agenzia di Al-Qadisiyah, che «Washington e i suoi alleati, dopo aver esacerbato la crisi ucraina, hanno scatenato un feroce confronto ibrido con la Russia. Oggi sono pericolosamente in bilico sull’orlo di un aperto confronto militare con il nostro Paese, il che significa un conflitto armato diretto con le potenze nucleari». Zakharova ha espresso la sua «preoccupazione che un tale potenziale scontro sarebbe irto di un’escalation nucleare».

Nel frattempo tutto è pronto per il vertice tripartito iraniano-russo-turco a Teheran martedì prossimo di cui si parla poco ma sarà di interesse per il futuro. Iran, India e Russia hanno già cominciato a collaborare e la Turchia che geograficamente sta in mezzo a molte questioni dovrà prima o poi decidere che parti prendere. Il 13 luglio è arrivata conferma che Putin parteciperà al vertice tripartito di Teheran con i suoi omologhi iraniani e turchi. Dmitry Peskov ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita a Teheran martedì prossimo e terrà colloqui con i suoi omologhi iraniani e turchi. Peskov ha detto che il presidente russo parteciperà a un vertice tripartito con il presidente con il presidente iraniano e il presidente turco a Teheran e terrà incontri bilaterali. Il principale argomento di discussione secondo gli americani è l’accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti. La Russia ritiene che l’Iran sia pronto a tornare ad applicare l’accordo non appena gli Stati Uniti avranno revocato le sanzioni. Sullivan, consigliere di Biden per la sicurezza nazionale, ha minacciato Teheran che dovrà affrontare una maggiore pressione da parte delle autorità statunitensi se si rifiuterà di tornare al Piano d’azione congiunto globale sul programma nucleare iraniano. Un altro possibile tema è quello dei droni, un gran numero dei quali l’Iran avrebbe intenzione di consegnare alla Russia

Sulla stessa lunghezza d’onda il ministero degli Esteri iraniano, in una dichiarazione alludendo all’opposizione dell’Iran alla visita di Biden in Arabia Saudita, afferma: «La politica di pressione economica e diplomatica di Biden sull’Iran contraddice il desiderio del suo Paese di rilanciare l’accordo nucleare. Il 13 luglio la stampa pubblica una nota in cui Iil presidente iraniano consiglia all’amministrazione statunitense di imparare dal passato».

Il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, l’Ayatollah Ebrahim Raisi, ha risposto alle ultime accuse americane sull’accordo nucleare e ha sottolineato che l’Iran non si ritirerà dalle sue posizioni giuste e logiche, consigliando loro di vedere i fatti e imparare dal passato invece di ripetendo il fallito esperimento di estrema pressione sul popolo iraniano. In Iran al parlamento si è svolta una discussione in merito. Un membro del Comitato per la sicurezza nazionale e la politica estera dell’Assemblea consultiva islamica dell’Iran, Hojjatul Islam Mojtaba Zolnuri, ha sottolineato che la presenza dell’America nella regione porterà solo corruzione, sedizione e male a popoli e governi, quindi i popoli della regione devono essere vigili.

Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato di ritenere che l’Iran stia pianificando di fornire alla Russia “centinaia” di veicoli aerei senza pilota, compresi droni con capacità di fuoco, da utilizzare nella guerra in Ucraina.

L’11 luglio, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha dichiarato che Washington dispone di informazioni secondo le quali, l’Iran si sta preparando ad addestrare le forze russe all’uso dei droni.

«Il governo iraniano si sta preparando a fornire alla Russia fino a diverse centinaia di Uav, compresi Uav armati, in tempi rapidi», ha dichiarato Sullivan ripreso da Rferl.

«Le nostre informazioni indicano inoltre che l’Iran si sta preparando ad addestrare le forze russe all’uso di questi Uav, con sessioni iniziali di addestramento che dovrebbero aprirsi già all’inizio di luglio», ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa. Sullivan ha poi detto che non è ancora chiaro se Teheran abbia già fornito uno dei sistemi alla Russia.

Teheran risponde alle accuse di Washington sulla vendita di attrezzature tecniche alla Russia. A farlo il portavoce del ministero degli Affari esteri, Nasser Kanaani. La cooperazione tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa nel campo delle moderne tecnologie risale al periodo prima della guerra in Ucraina; notando che non vi è stato alcuno sviluppo notevole in questo senso di recente, ha aggiunto: «La posizione della Repubblica islamica dell’Iran sulla guerra in Ucraina è abbastanza chiara e sono state rilasciate ripetutamente dichiarazioni ufficiali al riguardo».

Per quanto riguarda le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui la Russia e l’Iran sarebbero in trattativa per la fornitura di “centinaia di droni” dall’Iran, ci sono diverse cose da tenere in considerazione: Washington sta cercando in tutti i modi di limitare la possibilità di forniture di armi e componenti alla Russia dall’estero e sta regolarmente vedendo se una certa serie di Paesi le stiamo fornendo, minacciando sanzioni.

I problemi legati alla carenza di droni per le esigenze del teatro a lungo raggio sono evidenti e sono stati ufficialmente riconosciuti dallo stesso governo russo. Attualmente la produzione di droni viene frettolosamente incrementata, con il passaggio degli impianti di produzione a 3 turni e l’apertura di nuove sale di assemblaggio, per le quali si stanno reclutando specialisti.

L’Iran è uno dei leader mondiali nello sviluppo di droni (per molti aspetti i successi iniziali dell’Iran sono stati costruiti sulla base del reverse-engineering di modelli americani) e ha molti anni di pratica nell’utilizzo dei suoi droni con successo durante le campagne militari in Iraq, Siria e Yemen. Ha avuto particolare successo nello Yemen, dove anche i droni artigianali assemblati dagli Houthi con componenti iraniani hanno ottenuto buoni risultati.

Dal punto di vista russo, la varietà di droni kamikaze/bomba, la maggior parte dei cui modelli ha un raggio d’azione di 100 km o più, potrebbe essere di grande interesse per le Forze armate russe. Per l’acquisto in massa di sistemi che possono essere lanciati da container convenzionali (che possono anche essere montati su pickup e camion civili – esiste ad esempio una versione a sei container con lancio in salva di munizioni di sbarramento), sarebbe necessario un certo tempo per addestrare gli equipaggi.

Oltre ai droni kamikaze, l’Iran possiede anche una vasta collezione di diversi droni da ricognizione e da attacco, alcuni dei quali sono in realtà lontani parenti dei droni americani che un tempo erano in possesso dell’esercito iraniano. È importante ricordare che, dopo l’abolizione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi all’Iran, non esistono ostacoli formali al commercio di armi tra Iran e Russia. Le relazioni russo-iraniane stanno migliorando, l’Iran entrerà a far parte della Sco nei prossimi mesi, le relazioni tra Iran e Stati Uniti sono tradizionalmente ai minimi termini.

In definitiva, se tali colloqui avranno luogo, un numero consistente di droni di fabbricazione iraniana potrebbe essere presente nel prossimo periodo nello scenario ucraino, ad esempio per intervenire sull’artiglieria e sui sistemi missilistici di Kiev, che nella realtà attuale si trovano nel raggio d’azione degli Uav iraniani.

Maddalena Ingrao