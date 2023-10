RUSSIA. Giochi dell’Amicizia Mosca-Ekaterinburg vs Olimpiadi di Parigi

Lo sport dai tempi dell’antica Grecia ha rappresentato la prima chiave per aprire le porte dell’amicizia e della pace. Lo sport quindi usato come sinonimo di pace in alternativa alla guerra. La competizione negli stadi porta ad un definitivo abbandono delle trincee e delle armi per scatenare il desiderio di vincere l’avversario in un campo con delle regole senza la necessità di uccidere l’avversario.

Un lavoro quello dei regolamenti, adesioni, inserimento di nuove discipline durato secoli. Sforzo e bellezza svaniti al primo ostacolo. Ai prossimi giochi olimpici di Parigi che si terranno nel 2024 per la prima volta nella storia sarà negato ai “nemici” dell’occidente di partecipare. Gli unici atleti russi che parteciperanno a Parigi sono quelli della paraolimpiadi.

Atleti puniti per essere nati in un Paese che al momento non siede sull’olimpo. Questo però come si dice nel buddismo può portare a 3.000 altre soluzioni e la Russia ha deciso di utilizzare questo diniego per i propri atleti a partecipare per dare vita ai Giochi dell’Amicizia.

A Mosca il 4 ottobre è stato presentato un nuovo torneo sportivo, i Giochi dell’Amicizia. «I Giochi dell’Amicizia sono una sfida per i nostri detrattori sportivi, d’altra parte, una dimostrazione della forza e del potere della Russia. Questi Giochi segneranno il posto chiave della Russia nel movimento sportivo globale», ha affermato il viceministro dello sport Odes Baysultanov al forum “Il gioco d’azzardo: contributi allo sport”.

«Il compito principale dei Giochi dell’Amicizia è restituire i veri valori allo sport, unire le persone, essere un pacificatore», ha affermato Umar Kremlev, presidente dell’International Boxing Association. Ha anche detto che queste saranno gare commerciali e gli atleti riceveranno medaglie d’oro puro. I giochi si terranno a Mosca e Ekaterinburg nel settembre 2024.

Il Comitato Olimpico Russo (ROC) pagherà mezzo milione di rubli ai campioni olimpici come risarcimento per le gare internazionali a cui non potranno partecipare, ha dichiarato il presidente della ROC Stanislav Pozdnyakov.

«Abbiamo elaborato cifre specifiche; in primo luogo, i pagamenti verranno ricevuti dagli atleti negli sport estivi», ha detto Pozdnyakov. «Verranno pagati 500mila rubli per le medaglie d’oro, 350mila rubli per le medaglie d’argento e 250mila rubli per le medaglie di bronzo 150mila. I rubli saranno pagati ai partecipanti ai Giochi Olimpici. Stiamo parlando di coloro che sono attivamente coinvolti, si allenano, sono atleti attivi e, secondo la nostra logica, si stanno preparando. I pagamenti verranno effettuati tramite la ROC.»

Il presidente del Comitato Olimpico Russo (ROC) Stanislav Pozdnyakov ha affermato che potenzialmente non vedrà un solo olimpionico russo ai Giochi estivi del 2024 a Parigi.

Luigi Medici