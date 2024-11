La prima Conferenza Ministeriale del Forum del Partenariato Russia-Africa, organizzata dalla Fondazione russa Roscongress, si è svolta a Sochi il 9 e il 10 novembre 2024, coinvolgendo delegati di 54 paesi africani. Questo evento ha rafforzato gli accordi raggiunti dal Summit Russia-Africa del 2023, con l’obiettivo di consolidare e ampliare la cooperazione in settori politici, economici, culturali e di sicurezza.

Tra i temi trattati vi sono il commercio e gli investimenti, la sanità, la digitalizzazione, l’antiterrorismo e la collaborazione nello spazio, con particolare attenzione alle relazioni tra BRICS e Africa. La conferenza ha messo in evidenza i benefici reciproci e il crescente ruolo internazionale dell’Africa.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato all’agenzia di stampa russa RIA Novosti che la conferenza ha sconfitto le speranze infondate di un’isolamento della Russia, poiché decine di incontri bilaterali si sono svolti tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e i suoi omologhi africani, sottolineando il valore strategico dell’Africa per la Russia in un contesto di alleanze globali in evoluzione.

Il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha espresso il desiderio di far diventare questa piattaforma una sede regolare per l’attuazione di iniziative comuni. Questa iniziativa riflette l’impegno della Russia nel rafforzare i partenariati con l’Africa, mirando ad una collaborazione economica e tecnologica duratura che accresca l’influenza internazionale dei paesi africani e la posizione strategica della Russia.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato in apertura che la Russia è determinata ad incentivare lo sviluppo sostenibile dell’Africa e a costruire relazioni basate sul rispetto reciproco e sull’interesse comune. Ha sottolineato l’importanza della cooperazione in settori come quello dell’energia, dell’agricoltura e della sicurezza. I rappresentanti africani hanno espresso interesse per gli investimenti russi nelle infrastrutture e nelle tecnologie.

Il Ministro degli Affari Esteri del Senegal Yassine Fall, ad esempio, ha affermato che l’Africa ha bisogno di partner affidabili per raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo. Durante il Forum sono previsti 19 tavole rotonde che consentiranno ai partecipanti di scambiare idee e discutere progetti concreti.

La Russia mira a ricoprire il ruolo di garante della sicurezza per i paesi africani, in quanto strategicamente rilevante. Ha già concluso trentatré accordi di cooperazione tecnico-militare con alcuni stati africani. Lo ha annunciato in una conferenza stampa Anton Kobyakov, consigliere del presidente russo e segretario esecutivo del comitato organizzativo del forum per la preparazione e lo svolgimento di eventi nel formato Russia-Africa: ”Per la Russia, il ruolo di fornitore di sicurezza per i paesi del continente africano è una necessità pratica e vitale. Ad oggi la Russia ha firmato accordi di cooperazione tecnico-militare regolare con 33 stati del continente africano”.

Il primo accordo di rilievo, che sottolineiamo, è quello tra l’azienda aerospaziale russa Roscosmos e il Niger per la compra-vendita di tre satelliti. Secondo le autorità nigerine, i tre satelliti rafforzeranno la lotta contro i terroristi. Si ricorda che gli Stati dell’Alleanza del Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) hanno interrotto le relazioni diplomatiche con l’Ucraina a seguito – secondo le dichiarazioni delle autorità maliane – della sua fornitura di droni e di informazioni ai qaedisti di JNIM circa gli spostamenti delle truppe dei mercenari russi del gruppo Wagner (Afrikacorps). Si prevede che i satelliti saranno consegnati entro quattro anni, e saranno di tre tipi: un satellite per le comunicazioni, un satellite di telerilevamento e un satellite radar per la difesa e la sicurezza. Un progetto molto importante nel quadro della sovranità nigerina, ha sottolineato il ministro delle Comunicazioni del Niger Sidi Mohamed Raliou durante la firma dell’accordo.

