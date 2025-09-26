RUSSIA. Esperti di droni cinesi sarebbero in Russia per lo sforzo bellico 

Esperti cinesi di droni si sono recati in Russia per condurre lavori di sviluppo tecnico su droni militari presso un’azienda produttrice di armi statale soggetta a sanzioni occidentali.

Secondo Reuters e le sue fonti, i cinesi hanno visitato il produttore di armi IEMZ Kupol in molte occasioni dal secondo trimestre dello scorso anno. Durante questo periodo, Kupol ha anche ricevuto spedizioni di droni d’attacco e sorveglianza di fabbricazione cinese tramite un intermediario russo.

A settembre dello scorso anno, Kupol aveva sviluppato un nuovo drone, il Garpiya-3, in Cina con l’aiuto di specialisti locali.

Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di non essere a conoscenza della collaborazione: ”La Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva ed equa sulla questione della crisi ucraina, non fornendo mai armi letali a nessuna delle parti in conflitto e controllando rigorosamente i prodotti a duplice uso, comprese le esportazioni di droni”, ha affermato il Ministero in una nota.

I documenti, tra cui fatture commerciali ed estratti conto bancari, hanno mostrato che Kupol ha ricevuto più di una dozzina di droni d’attacco unidirezionali l’anno scorso, prodotti da Sichuan AEE, un produttore cinese di droni.

I droni sono stati forniti dalla società russa di approvvigionamento per la difesa TSK Vektor, sotto sanzioni USA e UE.

I governi statunitense ed europeo hanno ripetutamente espresso preoccupazione per le aziende cinesi che riforniscono i produttori di armi russi e hanno imposto sanzioni ad alcune di esse.

A luglio Kupol stava producendo migliaia di droni d’attacco unidirezionali Garpiya utilizzando componenti cinesi, compresi i motori. I Garpiya, che sono modellati sul drone iraniano Shahed, possono volare per centinaia di chilometri verso obiettivi pre-programmati prima di precipitare ed esplodere all’impatto. Kiev ha affermato che circa 500 esemplari vengono utilizzati ogni mese in Ucraina.

Le spedizioni di un piccolo numero di droni d’attacco cinesi e la presenza di esperti cinesi potrebbero indicare l’interesse di Kupol ad espandere la produzione a nuovi modelli di droni.

Una lettera di TSK Vektor a Kupol, mostrava che nel secondo trimestre del 2024 la società di approvvigionamento aveva fatturato al produttore di armi più di una mezza dozzina di droni prodotti da AEE.

Un documento aziendale di AEE che descriveva dettagliatamente le spedizioni a TSK Vekto, ha confermato la consegna dei droni d’attacco monodirezionali A140 e A900. L’elenco includeva anche più di una mezza dozzina di altri droni – l’A60, l’A100 e l’A200 – in consegna.

I rapporti di Kupol descrivono i test di volo dei droni A60, A100 e A200 presso il sito di test militare di Chebarkul, nella regione russa di Chelyabinsk, nell’ultimo trimestre del 2024.

Un gruppo di esperti cinesi ha visitato le strutture di Kupol nella città di Izhevsk per assemblare i droni e addestrare il personale Kupol al loro utilizzo, secondo un documento di Kupol. Gli esperti hanno poi visitato Chebarkul, ha aggiunto.

La lettera e i rapporti di volo descrivevano gli esperti cinesi come dipendenti di TSK Vektor, la società di approvvigionamento russa. Tuttavia, i funzionari europei hanno affermato di aver valutato che si trattasse di personale dell’AEE, citando la risposta di AEE al feedback sul volo di prova dei droni A200, che ha affermato di aver attinto alle informazioni dei tecnici dell’AEE.

Successivamente, l’AEE ha fatturato a TSK Vektor oltre 5 milioni di yuan (700.000 dollari) per diversi A200 dotati di dispositivi anti-jamming e altri beni nel secondo trimestre del 2025.

Altro documento riporta una prova di volo approvata dal produttore di armi russo e da TSK Vektor ha valutato le prestazioni di un drone HW52V, prodotto dall’azienda cinese Hunan Haotianyi, nel terzo trimestre dello scorso anno.

L’HW52V è un drone a decollo e atterraggio verticale (VTOL) che può essere utilizzato in ambito militare per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione, nonché come drone d’attacco.

Un documento separato di Kupol, risalente al terzo trimestre dello scorso anno, descriveva una visita alle sue strutture da parte di cittadini cinesi, tra cui ingegneri e personale tecnico, descritti come dipendenti di TSK Vektor.

I funzionari della sicurezza europei hanno affermato di aver valutato che i cittadini cinesi fossero dipendenti di Hunan Haotianyi, poiché diversi degli esperti che avevano visitato Kupol in quell’occasione – e in altri viaggi nel 2024 e nel 2025 – avevano accompagnato il CEO di Hunan Haotianyi durante la sua visita in Russia.

Lo scopo della visita degli esperti nel terzo trimestre, si legge nel documento, era quello di adattare un nuovo computer di controllo di volo cinese e un nuovo motore per il Garpiya.

Diverse altre lettere tra Vektor e Kupol descrivevano oltre una mezza dozzina di visite di una settimana da parte di esperti cinesi e russi nel 2024 e nel 2025. I gruppi, si leggeva nelle lettere, avrebbero lavorato su un computer di controllo di volo.

Un’ultima lettera, che descriveva una visita di esperti cinesi dello stesso gruppo nel terzo trimestre del 2025, affermava che avrebbero anche lavorato su un nuovo drone, denominato GA-21, una versione dello Shahed-107 iraniano, che può essere utilizzato per la sorveglianza o come drone d’attacco.

