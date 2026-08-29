RUSSIA. Esercitazioni navali “intimidatorie” sino-russe nel Mar del Giappone

Dal 4 agosto la Flotta russa del Pacifico è impegnata in esercitazioni nel Mar del Giappone, nel Mare di Okhotsk e nell’Oceano Pacifico nord-occidentale. In base a quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, secondo il comunicato del Ministero della Difesa russo le manovre, che avrebbero coinvolto 60 tra navi di superfice, sottomarini e navi di supporto, 30 tra aerei, elicotteri, droni ed oltre 13.000 militari, hanno l’obiettivo di testare le capacità dei comandanti delle unità di comando e nel condurre missioni di combattimento non convenzionali nelle loro aree di responsabilità, e per mettere in pratica l’impiego integrato di armi di precisione e di equipaggiamenti militari di nuova generazione. Inoltre, il sito internazionale della stessa agenzia aggiungeva che, secondo il Ministero russo, dette esercitazioni sono finalizzate alla difesa del confine orientale della Federazione Russa.

Il 12 agosto il presidente Putin aveva assisto dal vivo alle esercitazioni a bordo dell’ammiraglia della Flotta del Pacifico, l’incrociatore missilistico Varyag, dal quale tra l’altro aveva minacciato di requisire imbarcazioni europee in risposta ai sequestri di navi ritenute parte della cosiddetta “flotta ombra”, come riportato da Euronews. Il giorno successivo il Presidente della Federazione Russa si era poi recato per la prima volta nelle Isole Curili meridionali, le isole contese tra Russia e Giappone (Tokyo sostiene che quei territori fossero esclusi dagli obblighi derivanti dall’accettazione nipponica della Proclamazione di Potsdam e dalla firma del Trattato di San Francisco, ritenendo illegittima l’occupazione degli stessi da parte dell’Unione Sovietica prima, e della Federazione Russa poi) , suscitando la forte protesta delle autorità giapponesi, con la Premier Sanae Takaichi che aveva dichiarato che i Territori del Nord (ovvero le isole Curili) sono parte integrante del territorio giapponese, e con il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi che aveva convocato l’ambasciatore russo, come riferito dalla testata sigaporegna CNA (Channel NewsAsia)

Il 21 agosto il quotidiano statunitense Stars and Stripes riferiva, che secondo il ministero della difesa russo, il Varyag ha lanciato due missili antinave Vulkan, il sottomarino nucleare Omsk ha lanciato un missile da crociera Granit e un sistema di difesa costiera Bastion, di stanza nelle isole Curili, ha lanciato missili da crociera Oniks, nell’ambito delle esercitazioni intorno alle isole contese, suscitando nuovamente le proteste giapponesi. Il quotidiano statunitense riferiva, infatti, come durante una conferenza stampa in Oman il ministro degli Esteri giapponese abbia definito le esercitazioni così come il rafforzamento militare della Russia nei Territori del Nord (le isole Curili) una violazione del diritto internazionale ed inaccettabili dal punto di vista nipponico, aggiungendo che Tokyo stava monitorando le operazioni russe.

Citando fonti media russe, l’agenzia Xinhua il 25 agosto riferiva che la Flotta russa del Pacifico aveva condotto nel Mar del Giappone, nel Mare di Okhotsk, in vari stretti delle Isole Curili e nelle acque adiacenti del Pacifico una missione di ricerca di sottomarini nemici simulati con aerei da pattugliamento antisommergibile Tu-142.

Il 27 agosto, la versione in cinese del Global Times, sempre citando fonti media russe, riferiva che nel corso delle esercitazioni nel Mar del Giappone, le navi della flotta hanno simulato il respingimento di attacchi di missili da crociera e missili supersonici lanciati da “forze nemiche simulate”.

Le esercitazioni russe nel Mar del Giappone fanno seguito all’esercitazione congiunta sino-russa “Joint Sea – 2026” nel Mar Giallo conclusasi, come riferito dall’agenzia Xinhua, l’11 luglio, in cui le forze russe e cinesi avrebbero adottato, sempre secondo l’agenzia di stampa cinese, un modello di formazione mista, basato su molteplici piattaforme navali, aeree e sottomarine per costruire un sistema di combattimento integrato che coprisse tutti i domini, testando le capacità congiunte di ricognizione e allerta precoce di entrambe le parti in complessi ambienti elettromagnetici.

Inoltre, come si legge sul sito cinese di Radio France Internationale, una flotta congiunta sino russaha circumnavigato l’arcipelago giapponese: il 16 lugliola flotta ha attraversato lo Stretto di Miyako (situato tra l’isola di Okinawa e l’isola di Miyako) entrando nell’Oceano Pacifico, quindi ha superato a sud Okinotorishima (un atollo nel Mar delle Filippine, che consente al Giappone di rivendicare una vasta zona economica esclusiva) e la parte meridionale di Iwo Jima, avvicinandosi alle acque vicino alla prefettura di Chiba; ha poi navigato verso nord lungo la costa nord-orientale del Giappone ed è tornata nel Mar del Giappone attraverso lo Stretto di Soya (situato tra Hokkaido e l’isola di Sakhalin).

Il 21 luglio, la testata giapponese The Japan Times riferiva che un cacciatorpediniere cinese ha condotto, mentre navi da guerra russe osservavano le operazioni, delle esercitazioni a fuoco vivo (ovvero con munizioni vere e non colpi a salve) nella zona economica esclusiva giapponese (ZEE) vicino all’isola di Okinotorishima. La testata nipponica riportava come ciò avesse portato Tokyo a protestare con Pechino poiché, a loro avviso, le esercitazioni a fuoco vivo rappresenterebbero un pericolo per le imbarcazioni che navigavano nella zona. La testata giapponese sottolineava, poi, come, sebbene le esercitazioni militari nelle zone economiche esclusive di un altro Stato non sono vietate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, quelle a fuoco vivo hanno portato ad attriti di tra le nazioni coinvolte

Ma ciò che il The Japan Times sottolineava nelle prime righe dell’articolo era come questa esercitazione fosse “un ennesimo segnale dei crescenti legami in materia di difesa tra Pechino e Mosca”. Queste esercitazioni, continua il quotidiano nipponico, rappresenterebbero quelle che Tokyo definisce attività militari ampliate e intensificate tra i due Paesi nelle vicinanze del Giappone, aggiungendo, inoltre, che nel mese di giugno i due eserciti hanno inviato bombardieri e caccia a capacità nucleare per una “pattuglia aerea strategica congiunta” nello spazio aereo sopra il Mar del Giappone, il Mar Cinese Orientale e il Pacifico occidentale, operazione definita dal Ministro della Difesa giapponese come “un’ulteriore manifestazione dell’approfondimento della cooperazione militare tra Cina e Russia”.

Tutto ciò, insieme alle esercitazioni russe nel Mar del Giappone, va ad inserirsi in un contesto di tensione crescente nello scacchiere regionale, che oltre agli storici contrasti tra i vari attori, ognuno dei quali teme il possibile riarmo e rafforzamento dei propri rivali, risente del riverberarsi del conflitto russo-ucraino. Difatti, come riferito da NHK World-Japan, durante la sua ispezione alle esercitazioni in corso aveva definito le sanzioni applicate dal Giappone, allineatosi agli altri Paesi Occidentali, alla Russia come immotivate, oltre ad affermare che potrebbe profilarsi un nuovo conflitto nell’asia-Pacifico dove, a suo parere, la NATO starebbe creando delle brecce e formando un “nuovo blocco politico-militare”.

Inoltre la pubblicazione, il mese scorso, del Libro Bianco per la Difesa giapponese, che rivelava un forte senso di crisi e di vigilanza nei confronti del crescente allineamento tra Cina, Corea del Nord la Russia, ha contribuito all’innalzamento delle tensioni in un momento di grande distanza diplomatica tra Tokio e Pechino che ha fatto seguito alla nomina a Primo Ministro di Sanae Takaichi. Anche se, come riportato da diverse tesate, tra cui l’agenzia Associated Press, lunedì 24 agosto un gruppo interpartitico di parlamentari giapponesi si è recato a Pechino per cercare di ricucire i rapporti poiché le tensioni tra i due Stati stanno avendo ripercussioni sull’economia.

G.C.L.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/