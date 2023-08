RUSSIA. Disoccupazione ai minimi storici

La disoccupazione nella Federazione Russa a giugno ha raggiunto un altro minimo storico: 3,1% dopo il 3,2% di maggio, fonte Rosstat.

La federazione russa denuncia una carenza di personale che ha raggiunto il massimo dal 1996. A darne notizia, l’Istituto per la politica economica. Ora in Russia il 42% dei dirigenti ha bisogno di dipendenti. L’IEP ha intervistato più di 1.000 imprese industriali ogni mese dal 1992 e la tendenza generale era di stallo totale. Ma ad aprile si è arrivati ad un record: il 35% dei manager indicava una carenza di dipendenti.

Nel gennaio 2023, gli esperti del settore hanno previsto che il mercato del lavoro avrebbe dovuto affrontare difficoltà e sopratutto orientarsi verso un nuovo mercato del lavoro. Il capo della Banca centrale, Elvira Nabiullina, ha affermato nel 2022 che la carenza di manodopera qualificata è uno dei principali rischi per l’economia russa.

Quindi le autorità stavano già discutendo i modi per ridurre i rischi: avviare la riqualificazione, coinvolgere i cittadini nel lavoro su progetti nazionali, compensare parzialmente i datori di lavoro per gli stipendi. Tuttavia, a quanto pare, il problema è ancora nella definizione della Federazione Russa una delle priorità. La carenza di personale è ora più evidente nelle imprese dell’industria leggera, così come nell’ingegneria meccanica e nella produzione alimentare. Sono infatti queste le aree che devono essere sostenute in primo luogo.

Senza specialisti la Russia ci sarà ancora, ma senza normali ingegneri, la sovranità tecnologica tanto cara a Putin arriverà da qualche parte all’inizio del 22 ° secolo, se mai arriverà. E non solo ingegneri: generalmente si registra una carenza di personale nell’industria e vi sarebbero problemi con la produttività del lavoro.

L’orientamento anche in Russia, seguendo l’esempio del Giappone è quello di automatizzare quanto più possibile, ma ci vorrà del tempo. I robot vanno costruiti. Nel frattempo soprattutto a Mosca, la città che ha registrato l’espansione industriale più importante della Russia si continua a cercare personale.

Anna Lotti