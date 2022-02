RUSSIA. Cresce il consenso interno di Putin

In mezzo alle tensioni crescenti, i sondaggi d’opinione in Russia mostrano che il sostegno a Putin è in aumento. L’effetto di unione politica intorno alla bandiera per sostenere la leadership durante una crisi internazionale sarà probabilmente di breve durata. L’aumento della presenza militare della Russia lungo il confine ucraino negli ultimi mesi coincide con un costante aumento della popolarità di Putin.

Circa il 69% dei russi ora approva Putin, rispetto al 61% che lo approvava nell’agosto 2021, secondo l’agenzia di sondaggi russa Levada Center. E il 29% dei russi disapprova Putin, dal 37% dell’agosto 2021.

Anche il sostegno al primo ministro russo Mikhail Mishustin e al suo gabinetto è aumentato moderatamente nello stesso periodo.

Il pubblico russo crede in gran parte che il Cremlino stia difendendo la Russia opponendosi all’Occidente. Putin ha goduto di indici di approvazione relativamente alti da quando è diventato presidente nel maggio 2000. La sua popolarità ha raggiunto una media del 79% nei suoi primi 20 anni di mandato. Alcuni scienziati politici attribuiscono questa tendenza al “carisma personale e all’immagine pubblica di Putin” e alla preferenza dei russi per un “governante forte”.

Altri esperti sostengono che gli indici di approvazione di Putin sono in realtà legati all’indifferenza dei russi e alla fiducia simbolica nei leader politici. Gli indici di approvazione di Putin hanno raggiunto il massimo storico dell’89% meno di un anno dopo che la Russia ha annesso con la forza la Crimea, una penisola ucraina, nel 2014.

La conquista, in gran parte incruenta, ha provocato “euforia collettiva” tra il popolo russo, che ha spesso trascorso le vacanze lungo la costa panoramica della Crimea.

Ma le altre recenti azioni militari della Russia, compresa la sua invasione della Georgia nel 2008 e il suo intervento nella guerra civile siriana nel 2015, non sono state accolte con lo stesso entusiasmo. Il sostegno pubblico è sceso dopo entrambi questi interventi militari. Ora, i russi non hanno espresso la stessa connessione personale al Donbas che hanno sentito per la Crimea.

I sondaggi condotti dopo l’annessione della Crimea nel 2014 mostrano costantemente che la maggior parte dei russi sostiene l’indipendenza delle due repubbliche autodichiarate nel Donbas. Ma non le vedono diventare parte della Federazione Russa.

Putin ha aumentato il suo consenso interno, ma fattori esterni lo stanno aiutando. Washington ha messo politicamente Putin in un angolo, costringendolo a prendere misure drastiche per proteggere le minoranze russe in Ucraina. Questo a sua volta ha gettato i leader europei nel campo di Washington, e in 48 ore, il discorso europeo si è spostato dalla cooperazione economica con la Russia a un possibile boicottaggio del gas russo.

Putin, di fatto, venderà il gas alla Cina, che il mese scorso ha proposto di costruire un gasdotto che decuplicherebbe le consegne della Russia. Ancora più importante, le considerevoli risorse scientifiche e ingegneristiche della Russia – in qualche misura alla pari con quelle degli Stati Uniti – saranno messe al servizio dell’industria cinese ad alta tecnologia, riporta AT.

Washington ha di fatto manovrato la Russia nella crisi. Putin era disposto a negoziare lo status dei distretti russofoni dell’Ucraina orientale sotto i protocolli di Minsk del 2015 mediati da francesi e tedeschi, e firmati da Ucraina, Germania, Francia, Russia e rappresentanti di Luhansk e Donetsk, le province ribelli. Ma la partita a carte è andata diversamente e quello che si credeva un bluff alla fine è diventato tangibile realtà.

Antonio Albanese