RUSSIA. Conseguenze per l’Asia delle sanzioni USA

Mentre la crisi Ucraina-Russia si intensifica, i futures sul greggio Brent hanno raggiunto nuovi massimi di sette anni, e le sanzioni commerciali possono avere implicazioni per i paesi asiatici che dipendono dalla Russia per il petrolio, il gas e il carbone, riporta Asia Times.

Eccoli in estrema sintesi. La Cina rappresenta il 15,4% delle esportazioni totali di petrolio greggio della Russia, solo l’Arabia Saudita vende di più. L’acquisto di greggio russo da parte della Cina è stato in media di 1,59 milioni di barili al giorno (bpd) l’anno scorso, o il 15,5% delle sue importazioni totali. La Cina ne riceve circa il 40% attraverso l’oleodotto Esco – East Siberia Pacific Ocean, lungo 4070 km. La Russia è il terzo fornitore di gas della Cina. La Cina ha rappresentato il 6,7% delle esportazioni di gas naturale russo nel 2021. Le esportazioni russe verso la Cina hanno totalizzato 16,5 miliardi di metri cubi (bcm), o circa 12,07 milioni di tonnellate nel 2021, soddisfacendo circa il 5% della domanda cinese. La Russia era anche il secondo fornitore di carbone della Cina nel 2021. La Cina ha importato 15,25 milioni di tonnellate, o il 4,72% delle sue importazioni totali di carbone, dalla Russia nel 2021, secondo i dati doganali.

La Russia era il quarto più grande fornitore di petrolio greggio della Corea del Sud nel 2021 dopo l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e il Kuwait. La Corea del Sud ha importato circa 7,92 milioni di tonnellate di petrolio greggio dalla Russia l’anno scorso, per un valore di circa 4,27 miliardi di dollari, secondo i dati della Korea International Trade Association – Kita.

La Corea del Sud ha anche importato 2,87 milioni di tonnellate di gas dalla Russia l’anno scorso, secondo i dati della Kita, rendendola il sesto più grande fornitore del paese. La Russia è stata il secondo più grande esportatore di carbone verso la Corea del Sud nel 2021 dopo l’Australia, spedendo 21,95 milioni di tonnellate per un valore di circa 2,56 miliardi di dollari e rappresentando il 17,5% delle importazioni totali di carbone della Corea del Sud, secondo i dati.

La Russia è stata il secondo più grande fornitore di carbone termico del Giappone nel 2021, costituendo il 12,48% delle sue importazioni di carbone termico, secondo i dati doganali giapponesi. La Russia era il quinto più grande fornitore del Giappone di petrolio greggio e gas naturale liquefatto, Gnl nel 2021, rappresentando rispettivamente il 3,63% e l’8,84% delle sue importazioni totali. Il Giappone rappresentava il 4,1% delle esportazioni di petrolio greggio della Russia e il 7,2% delle sue esportazioni di gas naturale.

La Russia è stata il terzo esportatore di carbone verso il Vietnam nel 2021, dopo l’Australia e l’Indonesia. Le sue esportazioni di carbone verso il Vietnam hanno totalizzato 3,59 milioni di tonnellate nel 2021, pari al 9,9% delle importazioni totali di carbone del Vietnam, secondo i dati doganali del Vietnam. Hanoi non ha importato petrolio greggio dalla Russia nel 2021, ma la società petrolifera statale vietnamita PetroVietnam ha una partecipazione del 49% in una joint venture petrolifera, Rusvietpetro, con Zarubezhneft nella regione autonoma di Nenets in Russia, che ha prodotto 30 milioni di tonnellate di petrolio greggio a metà 2021 dalla sua costituzione nel 2008.

L’India ha importato 1,8 milioni di tonnellate di carbone termico dalla Russia nel 2021, in calo dai 2,5 milioni del 2020, secondo i dati di Iman Resources. La quota della Russia nelle importazioni di carbone termico dell’India è scesa all’1,3% nel 2021 dall’1,6%. L’India ha importato 43.400 bpd di petrolio dalla Russia nel 2021, circa l’1% delle sue importazioni complessive. Nuova Delhi rappresenta circa lo 0,2% delle esportazioni di gas naturale della Russia. GAIL (India) Ltd ha un accordo ventennale con Gazprom per comprare 2,5 milioni di tonnellate di LNG all’anno, iniziato nel 2018.

Anna Lotti