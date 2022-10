RUSSIA. Aumenta l’export di greggio russo a Ottobre

La Russia ha aumentato le esportazioni via mare di greggio Ural verso l’Asia fino a raggiungere il 50% del totale tra il 1° e il 20 ottobre, con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del mese precedente.

Secondo quanto riporta Reuters, l’India e la Turchia hanno mantenuto la loro posizione di leader tra gli acquirenti di Ural. Tuttavia, le spedizioni in India sono leggermente diminuite, con 1,38 milioni di tonnellate rispetto a 1,72 milioni di tonnellate nello stesso periodo di settembre.

Durante questo periodo, la Russia ha ridotto del 22% le spedizioni di petrolio degli Urali via mare verso l’Unione Europea, portandole a 1,1 milioni di tonnellate. Tuttavia, la domanda di greggio Ural da parte dell’Ue è rimasta forte in ottobre, secondo le fonti commerciali imprese da Reuters. Il volume totale delle esportazioni e del transito di petrolio dai porti di Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk nella Russia occidentale è aumentato dell’1% rispetto allo stesso periodo del mese precedente, raggiungendo i 5,38 milioni di tonnellate.

Le spedizioni di petrolio verso i Paesi europei che non hanno aderito alle sanzioni o che hanno ricevuto benefici sono aumentate del 6% dal 1° al 20 ottobre. Le spedizioni verso la Bulgaria sono aumentate a 0,48 milioni di tonnellate da 0,4 milioni di tonnellate e verso la Turchia a 0,94 milioni di tonnellate da 0,88 milioni di tonnellate.

Nel frattempo si preannunciano difficoltà per il tetto al prezzo del gas. «Ci saranno problemi con gli acquisti congiunti di gas nell’UE, come con la solidarietà forzata», ha dichiarato il primo Ministro ungherese Viktor Orban.

Secondo Orban, la logica attuale della Commissione europea è che se l’Ungheria è in grado di acquistare gas, dovrebbe condividerlo con altri Paesi. Questo accordo non è sostenuto dall’Ungheria e gli acquisti congiunti possono essere solo volontari. La normalizzazione a livello europeo non passerà, secondo il premier ungherese.

Antonio Albanese