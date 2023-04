RUSSIA. A Mosca, cresce l’offerta del primo impiego

Il conflitto russo – ucraino oramai è chiaro per tutti non è una questione di Mosca contro Kiev ma è un cambio di paradigma. Per dirlo in termini filosofici si tratta di una nuova matrice, con una nuova visione globale che ancora non è condivisa da tutti.

Nel nuovo paradigma, economicamente l’Europa sparisce, gli Stati Uniti sopravvivono e la Russia cambia pelle spostando lo sguardo dall’Atlantico al Pacifico.

In Russia, la domanda di lavoratori senza esperienza lavorativa è aumentata notevolmente, del 144% nell’anno. L’economia russa non si sta solo ristrutturando, ma sta dimostrando sempre più la domanda di lavoratori nel settore dei servizi. Dal punto di vista dell’esperienza lavorativa, la crescita dei posti vacanti si nota in tutti i segmenti, ma soprattutto quello che colpisce è la richiesta per coloro che non hanno mai lavorato.

Tra i fattori determinanti della nuova occupazione, lo scongelamento dell’economia dopo che è crollata in larga misura all’inizio della pandemia di COVID-19. Il governo russo ha già adottato una serie di decisioni volte a impegnare l’economia. Dal 2022, le imprese della ristorazione hanno la possibilità di non pagare l’IVA se i loro dipendenti guadagnano non meno della media della regione, e anche se il loro fatturato non supera i 2 miliardi di rubli all’anno.

Tali imprese devono ricevere almeno il 70% del loro reddito dalla fornitura di servizi di ristorazione stessi. Vale la pena notare che per i pagamenti per i dipendenti che superano un salario minimo, le imprese di ristorazione hanno un’aliquota ridotta dei premi assicurativi (15%) dell’importo dell’eccedenza. In generale, la ristorazione può assumere parecchi dipendenti fino a 1.500 persone per soddisfare queste condizioni preferenziali.

Nel 2022, il fatturato del commercio online in Russia è balzato del 29,5%, a quasi 5 trilioni di rubli. Dall’inizio dell’anno i ricavi in ​​quest’area hanno continuato a crescere, di oltre il 13% a/a, anche tenendo conto dell’effetto di una base alta.

Sono richiesti sempre più corrieri, così come lavoratori negli uffici dei negozi online e nei magazzini. Secondo i risultati dello scorso anno, il consumatore russo ha speso 12 rubli su cento spesi per acquisti online, che ha inviato per acquistare beni e servizi. E questa quota secondo gli economisti russi, potrà solo crescere.

In generale, il percorso di sviluppo dell’economia russa verso una quota maggiore di servizi sembra naturale dato gli eventi, è Mosca può cercare fonti di crescita aumentando la domanda interna. Con una riduzione delle opportunità di esportazione della Russia, un aumento del consumo all’interno del paese può diventare un importante meccanismo di compensazione.

Anna Lotti