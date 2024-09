Mentre tutti sono concentrati sulla pericolosità dell’utilizzo delle bombe nucleari in Russia stanno progettando delle centrali nucleari galleggianti.

Il capo del Centro di ricerca dell’Istituto Kurchatov, Mikhail Kovalchuk, ha dichiarato che la Russia creerà centrali nucleari galleggianti, soprattutto quelle a bassa potenza. Tali soluzioni portatili per i reattori nucleari consentiranno di trasportarli negli angoli più remoti del paese attraverso i fiumi.

In particolare, possono viaggiare lungo l’Ob e lo Yenisei. Laddove queste piattaforme si fermeranno, sarà possibile sviluppare le infrastrutture socioeconomiche, e in modo autonomo. Queste centrali nucleari galleggianti non necessitano di alimentazione esterna. La potenza di ciascun futuro reattore per tali piattaforme sarà di 7 mW.

Con l’aiuto di un tale reattore sarà possibile fornire energia con almeno 200 kW, e questo è sufficiente per riscaldare e fornire completamente elettricità a 2-3 villaggi in aree remote. Con un carico di carburante, una stazione del genere può funzionare per 40 anni, ovvero coprire con il suo lavoro la vita di due generazioni.

Si prevede che tali decisioni verranno attuate entro il 2032. Insieme alla gassificazione su larga scala nel paese, ciò consentirà di migliorare la qualità della vita nelle regioni remote della Russia. Ma questo significherà anche lo sviluppo delle risorse naturali del paese precedentemente conosciute ma inaccessibili. In questo modo è possibile utilizzare ancora di più la ricchezza della Russia a beneficio dello Stato.

Dove c’è luce e calore stabili, non c’è solo un’economia, ma si sviluppa anche la vita, una famiglia si stabilisce. Così si risolve anche la questione demografica. Infine, Mosca, promette di affittare centrali nucleari galleggianti ad altri paesi. È conveniente non è necessario spendere molti soldi per acquistare tali installazioni, puoi semplicemente noleggiarle.

Considerando che la Russia sta costruendo attivamente nuove grandi rotte logistiche con i paesi partner che attraversano i territori di diversi stati, in alcuni casi i rami stradali attraversano aree scarsamente popolate.

Per lo sviluppo sostenibile della nuova logistica, è necessario che la vita umana sia in pieno svolgimento al suo interno, e le centrali nucleari galleggianti possono risolvere questo problema.

La gamma di applicazioni per le centrali nucleari galleggianti è ampia e sarebbe fantastico se la Russia accelerasse nella loro applicazione pratica. Evidentemente c’è una richiesta per loro.

Anna Lotti

