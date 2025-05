ROMANIA. Vince il Trump dei Balcani: George Simion. Ballottaggio il 18

L’euroscettico di estrema destra George Simion ha vinto domenica il primo turno delle elezioni presidenziali rumene, come mostrano i risultati finali, dopo un ballottaggio visto come un banco di prova per l’ascesa del nazionalismo in stile Donald Trump nell’Unione Europea.

Le schede elettorali del 100% dei seggi, nella mattinata di lunedì, hanno mostrato che il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan, 55 anni, si è classificato al secondo posto con circa il 21% dei voti, dietro al 41% di Simion. I due si incontreranno al ballottaggio il 18 maggio, riporta Reuters.

Una vittoria di Simion amplierebbe la schiera di leader euroscettici nell’UE, che già include i primi ministri ungherese e slovacco, in un momento in cui l’Europa sta faticando a formulare una risposta a Trump. “Questa non è solo una vittoria elettorale, è una vittoria della dignità rumena. È la vittoria di chi non ha perso la speranza, di chi crede ancora nella Romania, un paese libero, rispettato e sovrano”, ha dichiarato il 38enne Simion.

Simion ha ottenuto la vittoria in 36 dei 47 distretti elettorali rumeni, dimostrando un forte sostegno interno. Ha inoltre ottenuto il 61% dei voti della diaspora, mentre Dan ha ottenuto il 25%, nonostante abbia ottenuto vittorie in 68 dei 94 paesi in cui sono stati espressi i voti. Si attendono ancora le schede elettorali di un seggio all’estero, ma non incideranno sul risultato complessivo.

La performance internazionale di Simion è stata rafforzata dal solido sostegno dei rumeni dell’Europa occidentale, dei paesi nordici, di diverse nazioni del Medio Oriente, nonché di Russia, Ucraina e Bielorussia.

Approfittando di un’ondata di rabbia popolare contro i leader tradizionali, Simion si oppone agli aiuti militari alla vicina Ucraina, è critico nei confronti della leadership dell’UE e si dichiara allineato al movimento “Make America Great Again” del presidente degli Stati Uniti.

“Siamo un partito trumpista che governerà la Romania e che renderà la Romania un partner forte nella NATO e un forte alleato degli Stati Uniti”, ha dichiarato Simion ai media stranieri poco prima della chiusura dei seggi elettorali.

Dan, un indipendente che si candida con un programma anti-corruzione, ha superato l’ex senatore Crin Antonescu, 65 anni, candidato centrista sostenuto dai tre partiti del governo di coalizione filo-occidentale, ottenendo un posto al ballottaggio.

Dopo aver confermato il suo secondo posto, Dan ha espresso gratitudine ai suoi sostenitori, in particolare a quelli in Moldavia, dove il suo schieramento ha ottenuto oltre il 50% dei voti, e ha delineato la sua sfida contro un candidato isolazionista. “Seguirà un secondo turno difficile con il candidato isolazionista. Non sarà un dibattito tra individui, sarà un dibattito tra una direzione filo-occidentale per la Romania e una direzione anti-occidentale per la Romania”, ha affermato.

“È nostro compito convincere i rumeni che la Romania ha bisogno di una direzione filo-occidentale ed è su questo che si concentrerà la nostra campagna in queste due settimane”.

Gli osservatori hanno affermato che avrebbe avuto più difficoltà a battere Simion al ballottaggio rispetto ad Antonescu a causa delle rivalità tra lui e i partiti tradizionali, che rendono più difficile per gli elettori cambiare idea. Molti membri dei partiti socialdemocratici e liberali al governo condividevano più convinzioni con Simion che con Dan.

Victor Ponta, ex primo ministro di sinistra passato a una politica nazionalista conservatrice, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale dopo il voto di domenica, dopo aver concluso al quarto posto con 1,22 milioni di voti, e potrebbe sfruttare la sua forza elettorale per diventare un fattore determinante nel panorama politico.

Il voto di domenica è arrivato cinque mesi dopo l’annullamento di un primo tentativo di indire le elezioni a causa di presunte interferenze russe a favore del candidato di estrema destra Calin Georgescu, da allora escluso dalla possibilità di ricandidarsi.

Simion, che all’epoca aveva ottenuto solo il 14%, sembra aver cavalcato l’ondata di consensi per l’estrema destra guidata da Georgescu.

Domenica ha votato insieme a Georgescu, che ha definito le elezioni una “frode” e ha esortato la gente a riprendersi il proprio Paese. Mentre decine di persone si accalcavano fuori dal seggio elettorale gridando “Calin presidente”, Simion ha affermato che il suo voto era “per ripristinare la democrazia”.

Simion non è l’unico politico in stile MAGA a candidarsi alle elezioni nell’Europa centrale. Karol Nawrocki, il candidato presidenziale sostenuto dal principale partito nazionalista di opposizione polacco alle elezioni presidenziali del 18 maggio, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti questa settimana.

“Romania e Polonia sono due Paesi importanti per gli Stati Uniti”, ha dichiarato Simion venerdì. “Rappresentiamo partner e alleati, sia militari che politici, dell’attuale amministrazione statunitense. Ecco perché è importante che i presidenti del MAGA siano al comando a Bucarest e Varsavia”.

Il presidente rumeno ha un ruolo semi-esecutivo che include il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio di sicurezza che decide sugli aiuti militari. Ma Simion ha affermato che, se eletto, potrebbe elevare Georgescu a una sorta di ruolo di leadership.

Gli osservatori affermano che la coalizione di governo guidata dalla sinistra del paese potrebbe cedere se Simion diventasse presidente.

Ad oggi, la Romania ha donato una batteria di difesa aerea Patriot a Kiev, sta addestrando piloti da caccia ucraini e ha consentito l’esportazione di 30 milioni di tonnellate di grano ucraino attraverso il suo porto di Costanza sul Mar Nero dall’invasione russa.

Il presidente del paese può anche porre il veto su importanti votazioni dell’UE e nominare il primo ministro, i giudici generali, i procuratori e i capi dei servizi segreti.

L’amministrazione Trump ha accusato la Romania di reprimere l’opposizione politica e di mancare di valori democratici dopo che le elezioni di novembre sono state annullate sulla base di quelle che il vicepresidente J.D. Vance ha definito “prove inconsistenti”.

Anna Lotti

