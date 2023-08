ROMANIA. Liberato Iulian Ghergut ostaggio nel Sahel: la Romania ringrazia il Marocco

Si conclude con un lieto fine la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso per otto anni una famiglia in Romania: Iulian Ghergut è tornato a casa.

La Romania ha ringraziato il Regno del Marocco per il “significativo sostegno” alla liberazione dell’ostaggio rumeno, Iulian Ghergut, detenuto nel Sahel dal 2015.

In una nota, il Ministero degli Affari Esteri rumeno ha annunciato il rilascio di dell’agente di sicurezza da una miniera di manganese nel nord del Burkina Faso, vicino ai confini del Mali e del Niger, che era stato rapito il 4 aprile 2015 dal gruppo Al-Mourabitoune, si è unito ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), ringraziando il Marocco per il suo “significativo sostegno” al suo rilascio. Secondo il ministero, Iulian Ghergut è attualmente al sicuro nel territorio della Romania, dove è tornato mercoledì.

Via social il Ministro aveva scritto: «È stato rilasciato ed è attualmente al sicuro sul territorio rumeno», ha dichiarato il ministero degli Esteri rumeno in un comunicato stampa, ringraziando il Marocco per il suo “importante sostegno”.

«Ho voglia di andare a Bucarest solo per vederlo», ha detto la madre di Ghergut al canale rumeno Digi 24 dopo aver appreso della liberazione di suo figlio attraverso la televisione. «L’abbiamo scoperto dalla TV. Siamo rimasti sorpresi e poi abbiamo pianto. Non abbiamo avuto sue notizie», ha aggiunto. «Dopo otto anni non nutrivamo alcuna speranza di poterlo rivedere, ma siamo felici che stia tornando a casa e questo è tutto ciò che conta», ha detto suo fratello Emilian.

A maggio, il chirurgo australiano Kenneth Elliott, 88 anni, è stato rilasciato dopo più di sette anni di prigionia.

Elliott e sua moglie sono stati rapiti da jihadisti legati ad Al Qaeda in Burkina Faso nel gennaio 2016. Sua moglie è stata rilasciata tre settimane dopo.

Il giornalista francese Olivier Dubois e l’operatore umanitario statunitense Jeffery Woodke, rapiti rispettivamente nel 2021 e nel 2016, sono stati liberati a marzo.

