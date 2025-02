ROMANIA. La NATO si addestra a combattere ai confini dell’Ucraina

La NATO hanno effettuata una nuova fase di una delle sue più grandi esercitazioni di combattimento del 2025, testando la capacità di schierare rapidamente forze su larga scala sul confine orientale dell’Alleanza, poiché aumentano le preoccupazioni per il suo membro più potente, gli Stati Uniti.

Le esercitazioni in Romania, che confina con l’Ucraina, giungono mentre un’Europa scossa si confronta con un nuovo corso degli Stati Uniti sotto il presidente Donald Trump. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha chiesto agli alleati di aumentare drasticamente la spesa militare e ha affermato che le priorità di sicurezza degli Stati Uniti sono altrove, gettando dubbi sulle garanzie di sicurezza di lunga data fornite da Washington all’Europa, riporta AP.

A pochi giorni dal terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le esercitazioni Steadfast Dart 2025 comprendono circa 10.000 militari di nove nazioni come parte della nuova Allied Reaction Force della NATO. Si svolgono nell’arco di sei settimane in Romania, Bulgaria e Grecia.

Sebbene l’amministrazione Trump non abbia annunciato piani per ritirare le forze statunitensi dalla regione, l’osservazione di Hegseth secondo cui “gli alleati europei devono guidare il fronte” ha lasciato i partner della NATO a contemplare una potenziale nuova realtà in cui gli Stati Uniti non sono più il potente sostegno nucleare per la sicurezza del continente.

“L’intero fianco orientale della NATO diventerebbe più debole di fronte al comportamento aggressivo della Russia”, ha affermato, aggiungendo che ciò spingerebbe la Romania a chiedere agli alleati della NATO di contribuire con truppe e armi per colmare il divario lasciato da diverse migliaia di soldati americani.

L’ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante dell’Allied Joint Force Command, ha affermato che le minacce alla NATO “sono diventate sempre più complesse e imprevedibili” nell’ultimo decennio: ”Per affrontare questo complesso ambiente di sicurezza, la NATO ha subito una significativa trasformazione bellica. Abbiamo trasformato i nostri piani difensivi dal concetto alla realtà”, ha detto Munsch, ”Questa esercitazione… rappresenta il culmine dei nostri sforzi e l’inizio della nostra nuova forza che difenderà ogni centimetro del territorio dell’Alleanza”.

Anche gli alleati europei hanno espresso preoccupazione per essere stati esclusi dai colloqui tra Washington e i principali diplomatici di Mosca martedì in Arabia Saudita per lavorare alla fine della guerra in Ucraina. Gli sviluppi rapidi hanno spinto il presidente francese a convocare alcuni paesi dell’UE e il Regno Unito per i colloqui questa settimana a Parigi.

Le esercitazioni di combattimento in Romania prevedevano esercitazioni di tiro a fuoco vivo e di guerra di trincea. I marines greci e spagnoli hanno guidato le esercitazioni la scorsa settimana in Grecia, tra cui un assalto anfibio.

La nuova Allied Reaction Force della NATO, istituita lo scorso luglio, è progettata per essere dispiegata su larga scala entro 10 giorni e combina forze convenzionali con tecnologie informatiche e spaziali. La Gran Bretagna guida l’operazione con 2.600 militari e 730 veicoli.

Le esercitazioni includono anche Romania, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Turchia e coinvolgono 1.500 veicoli militari, oltre 20 aerei e più di una dozzina di risorse navali.

Tommaso Dal Passo

