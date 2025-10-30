ROMANIA. Gli USA riducono la presenza militare sul fianco Est alleato

Gli Stati Uniti hanno informato i loro alleati NATO che ridurranno la presenza di truppe lungo il confine orientale dell’Europa con l’Ucraina, concentrandosi sulle priorità di sicurezza in altre parti del mondo, ha dichiarato mercoledì il Ministero della Difesa rumeno.

L’esercito americano ha successivamente confermato la decisione, ma ha negato che si trattasse di un segnale di minore impegno nei confronti della NATO, riporta ABC. A seconda delle operazioni e delle esercitazioni, circa 80.000-100.000 soldati statunitensi sono solitamente presenti sul suolo europeo. Gli alleati della NATO hanno espresso preoccupazione per il fatto che l’amministrazione Trump possa ridurne drasticamente gli effettivi e lasciare un vuoto di sicurezza, mentre i paesi europei si confrontano con una Russia sempre più assertiva.

L’amministrazione ha rivisto la sua “postura” militare in Europa e altrove, ma funzionari statunitensi hanno affermato che i risultati della revisione non dovrebbero essere resi noti prima dell’inizio del prossimo anno.

La NATO ha recentemente rafforzato la sua posizione difensiva sul fianco orientale al confine con Bielorussia, Russia e Ucraina, dopo una serie di violazioni dello spazio aereo da parte di droni, palloni aerostatici e aerei russi.

Il Ministero della Difesa rumeno ha affermato che la decisione degli Stati Uniti “bloccherà la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi paesi NATO”, inclusa una base in Romania. In una nota, ha affermato che circa 1.000 soldati statunitensi rimarranno di stanza in Romania. Ad aprile, si stimava che oltre 1.700 militari statunitensi fossero dispiegati lì. Una brigata di solito conta tra 1.500 e 3.000 soldati.

Il Ministro della Difesa rumeno Ionut Mosteanu ha affermato che la decisione riflette lo spostamento di Washington “verso la regione indo-pacifica” e che il numero di truppe alleate rimarrà superiore a quello previsto prima dell’invasione su vasta scala della vicina Ucraina da parte della Russia. “La nostra partnership strategica è solida, prevedibile e affidabile”, ha dichiarato.

In un post su X, l’ambasciatore statunitense presso la NATO, Matthew Whitaker, ha affermato che gli Stati Uniti “rimangono impegnati nei confronti della Romania”. “La nostra forte presenza e il nostro impegno duraturo nei confronti dell’Europa rimangono saldi, incluso il supporto a Eastern Sentry”, un’operazione NATO lungo il fianco orientale, ha scritto senza menzionare il ritiro delle truppe.

Dopo l’inizio della guerra nel 2022, la NATO ha rafforzato la sua presenza sul fianco orientale dell’Europa inviando ulteriori gruppi tattici multinazionali in Romania, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia. Molte altre truppe europee sono ora di stanza lì.

La dichiarazione del Ministero afferma che la decisione degli Stati Uniti “ha anche tenuto conto del fatto che la NATO ha rafforzato la sua presenza e attività sul fianco orientale, il che consente agli Stati Uniti di adattare la propria posizione militare nella regione”.

In una dichiarazione rilasciata più tardi mercoledì, l’Esercito degli Stati Uniti per l’Europa e l’Africa ha affermato che la 2a Brigata di Fanteria della 101a Divisione Aviotrasportata tornerà alla sua base in Kentucky come precedentemente pianificato, ma che nessun’altra truppa statunitense si sposterà in Europa per sostituirla.

“Questo non è un ritiro americano dall’Europa o un segnale di minore impegno nei confronti della NATO e dell’Articolo 5”, ha affermato, “Piuttosto, questo è un segnale positivo di una maggiore capacità e responsabilità europea. I nostri alleati della NATO stanno rispondendo all’appello del Presidente Trump di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell’Europa“, ha affermato. Ha insistito sul fatto che la mossa “non cambierà il contesto di sicurezza in Europa”.

Polonia e Lituania hanno dichiarato di non essere state informate di alcun ritiro delle truppe statunitensi nei loro paesi.

Anna Lotti

