ROMANIA. Bucarest potenzia la base aerea NATO

Il ministero della Difesa rumeno ha avviato la prima fase del megaprogetto per espandere, potenziare e modernizzare l’infrastruttura della base aerea militare di Mihail Kogãlniceanu (57a base RoAF), vicino al porto di Constanþa sul Mar Nero, e destinato a trasformare la base in una delle più importanti strutture NATO della regione. La gara è stata indetta per l’acquisto di «servizi di progettazione e lavori di esecuzione per un contratto di servizi segreti classificati per la costruzione dell’infrastruttura della 57a base aerea Mihail Kogãlniceanu». Tra gli argomenti che giustificano la necessità di investimenti ci sono il revival di antagonismi della Guerra Fredda, ma anche l’annessione della penisola di Crimea alla Russia nel 2014, come riporta Profit.ro.

La base aerea di Kogãlniceanu, che attualmente ospita diverse centinaia di forze americane e di altre forze della NATO, è un hub di transito per le truppe USA e NATO e per le loro armi e attrezzature. Pertanto, la prospettiva di diversificare la gamma di missioni ed esercitazioni nazionali, o con la partecipazione internazionale da eseguire su e da questa posizione, implica il ripensamento e il ridimensionamento delle strutture esistenti nell’area della Caserma 888 per portarle ad un livello di sviluppo più appropriato.

Il valore stimato della fase 1 del progetto è di 2,1 miliardi di Leu, ma gli investimenti totali ammonteranno a oltre 10 miliardi. Saranno inclusi lavori di costruzione di edifici aeroportuali con varie funzionalità, costruzioni militari con annesse strutture, strutture militari con ruolo di protezione, recinzioni, strade, piattaforme, piste, aree aeroportuali e deviazioni di reti di servizi, principalmente di acqua e gas naturale.

Nelle specifiche del progetto si legge: «È un investimento che prosegue la modernizzazione e lo sviluppo di infrastrutture degli aeroporti e crea le capacità necessarie per l’interoperabilità con altri partner nell’Atlantico settentrionale, al fine di portare avanti la posizione delle esercitazioni e le attività di formazione congiuntamente o le attività di assistenza incrociata per gli aeromobili in dotazione dell’aeronautica militare rumena o dei partner».

L’appalto sarà un contratto firmato per un periodo di 106 mesi, che non sarà rinnovato. All’asta possono iscriversi solo le aziende rumene o di paesi con i quali lo Stato rumeno ha firmato accordi di mutua protezione per le informazioni classificate.

Le condizioni per le aziende partecipanti sono menzionate nel bando, che fissa il termine per l’invio delle domande al 27 maggio 2021.

Il governo rumeno ha reso pubbliche per la prima volta le sue ambizioni di espandere la base aerea nel 2019, quando i resoconti della stampa hanno affermato che il valore dell’investimento sarebbe stato scaglionato in 20 anni, con un valore totale di oltre 12 miliardi di Leu, IVA inclusa, di cui i lavori di costruzione-assemblaggio hanno un costo previsto di quasi 7 miliardi di Leu.

L’argomento era stato affrontato già lo scorso anno dal generale Alexandru Grumaz che aveva dichiarato: «Sono previsti investimenti massicci per l’ammodernamento della 57a base aerea di Mihail Kogãlniceanu che si trasformerà in una città vera e propria, dotata anche di un suo ospedale».

L’investimento e il completamento definitivo della modernizzazione potrebbero richiedere molti anni, ma la base, in un futuro molto prossimo, potrebbe utilizzare aerei F-35.

Coraline Gangai