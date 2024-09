RISO. Esportazioni tailandesi in calo nel 2025. Morde la concorrenza indiana

Il Bangkok Post riporta che secondo la Thai Rice Exporters Association prevede che le esportazioni di riso della Thailandia scenderanno sotto gli 8 milioni di tonnellate metriche l’anno prossimo a causa di un baht più forte e della crescente concorrenza dell’India.

L’associazione ha affermato che nonostante le inondazioni nel nord e nel nord-est della Thailandia non ci dovrebbero essere cali e che le esportazioni di riso quest’anno non dovrebbero essere influenzate, mentre il 2025 potrebbe rappresentare una sfida: ”Prevediamo che la Thailandia supererà il suo obiettivo annuale di esportazione di 8,2 milioni di tonnellate metriche quest’anno. Se le esportazioni mensili continueranno a una media di 600.000 tonnellate metriche per il resto dell’anno, il totale potrebbe raggiungere i 9 milioni di tonnellate metriche”, ha affermato l’Associazione, ripresa da BneIntelliNews.

Nonostante le prospettive positive di quest’anno, i prezzi del riso della Thailandia stanno lottando per competere nelle gare d’appalto. L’agenzia di importazione del riso indonesiana, Bulog, ha tenuto gare mensili per circa 450.000 tonnellate di riso, ma il riso thailandese è stato surclassato dalle offerte più economiche provenienti da Vietnam, Myanmar e Pakistan.

La produzione di riso in Vietnam, India, Pakistan e Myanmar è migliorata grazie alle precipitazioni favorevoli durante La Niña, aggiungendo più offerta al mercato globale e quindi facendo soffrire l’export tailandese.

Anche l’India ha segnalato un potenziale ritorno alle esportazioni di riso bianco nel quarto trimestre di quest’anno, il che potrebbe aumentare la concorrenza e abbassare i prezzi globali del riso. Ciò, a sua volta, potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi nazionali del riso thailandese. Il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti prevede che l’India rimarrà il più grande esportatore di riso al mondo nel 2025, con spedizioni che dovrebbero raggiungere i 20 milioni di tonnellate.

Si prevede che la Thailandia esporterà 7,5 milioni di tonnellate, alla pari con il Vietnam, mentre il Pakistan dovrebbe spedire 5,6 milioni di tonnellate. La Thai Rice Exporters Association ha avvertito che il 2025 potrebbe essere un anno difficile, poiché l’India riprende le esportazioni complete di riso e il forte baht continua a erodere la competitività dei prezzi della Thailandia.

L’associazione prevede che le esportazioni di riso thailandese potrebbero scendere tra 7 e 7,5 milioni di tonnellate metriche l’anno prossimo.

Il ministero del Commercio ha sottolineato gli sforzi per promuovere il mercato del riso thailandese e aumentare la fiducia tra i partner commerciali, evidenziando le politiche del paese per lo sviluppo del riso e dei prodotti correlati. Le esportazioni di riso thailandesi hanno avuto un buon andamento nel 2024.

Nei primi sette mesi del 2024, il paese ha esportato 5,68 milioni di tonnellate metriche di riso, un aumento del 22% anno su anno, generando 132 miliardi di bath di entrate, un aumento del 51% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’impennata è stata guidata dagli importatori di riso che hanno accumulato scorte per la sicurezza alimentare nel mezzo delle continue restrizioni alle esportazioni dell’India che prosegue nella sua politica restrittiva.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/