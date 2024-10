RISO. Crolla il prezzo: India e Pakistan riaprono l’export

I prezzi del riso sono scesi globalmente il 30 settembre a seguito delle azioni di India e Pakistan per rimuovere i limiti di prezzo e riprendere le esportazioni.

Secondo Al-Jazeera, l’India ha recentemente posto fine al divieto di esportazione di riso bianco non basmati, in vigore da oltre un anno. Ciò è avvenuto dopo la decisione del Pakistan di revocare il prezzo minimo all’esportazione per tutte le varietà di riso, in vigore dal 2023.

La mossa del Pakistan è stata influenzata dalla precedente rimozione da parte dell’India del prezzo minimo di esportazione da 950 dollari a tonnellata metrica sul riso basmati a settembre. India e Pakistan sono gli unici produttori di riso basmati, riporta BneIntelliNews.

Il 28 settembre, il ministro del Commercio del Pakistan, Jam Kamal Khan, ha dichiarato che il governo aveva agito su richiesta della Rice Exporters Association of Pakistan per eliminare la misura restrittiva. Il Ministro ha spiegato che il prezzo minimo era stato introdotto l’anno precedente in risposta all’aumento dei prezzi globali del riso e al divieto dell’India sulle esportazioni di riso non basmati, seguito da ulteriori restrizioni sulle esportazioni di riso basmati nell’agosto dell’anno scorso.

L’India, il più grande esportatore di riso al mondo, rappresenta quasi il 40% del commercio mondiale di questo cereale, detenendo una quota del 65% del mercato del basmati. Il Pakistan, il quarto più grande esportatore di riso dopo Thailandia e Vietnam, detiene il restante 35%.

Durante l’anno fiscale 2022-23, l’India ha guadagnato oltre 11 miliardi di dollari dalle esportazioni di riso, con oltre 4,5 milioni di tonnellate metriche di riso basmati che hanno contribuito per oltre 4,7 miliardi di dollari. Poiché il riso indiano è diventato scarso a causa delle restrizioni all’esportazione, il Pakistan è emerso come fornitore alternativo per diverse regioni, tra cui il Golfo Persico, l’Africa e il Sud-est asiatico.

Tra luglio 2023 e giugno 2024, il Pakistan ha registrato una crescita di oltre il 60% nel volume delle esportazioni di riso e un aumento del 78% nel valore, generando quasi 3,9 miliardi di dollari dall’esportazione di quasi 6 milioni di tonnellate di riso, tra cui circa 750.000 tonnellate di riso basmati.

Con il riso indiano che torna sul mercato globale in grandi volumi, mantenere misure restrittive si stava rivelando un danno, soprattuto per l’export del Pakistan, paese in crisi che necessita di valuta estera.

Tommaso Dal Passo

