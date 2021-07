RISCALDAMENTO GLOBALE. Edifici e strade devono essere ripensati

Il cambiamento climatico influenzerà ogni aspetto della nostra vita, compresi gli edifici in cui viviamo e lavoriamo. La maggior parte delle persone negli Stati Uniti, per esempio, trascorrono circa il 90% del loro tempo al chiuso. Il cambiamento climatico sta alterando fondamentalmente le condizioni ambientali in cui questi edifici sono progettati per funzionare.

Architetti e ingegneri progettano edifici e altre strutture, come i ponti, per operare entro i parametri del clima locale. Sono costruiti usando materiali e seguendo standard di progettazione che possono resistere alla gamma di temperature, precipitazioni, neve e vento previsti, più eventuali problemi geologici come terremoti, riporta The Conversation.

Quando uno qualsiasi di questi parametri viene superato, è probabile che qualche aspetto dell’edificio si guasti. Ma il cambiamento climatico starebbe creando condizioni in cui questi parametri saranno superati più spesso e in misura molto maggiore. Alcuni cambiamenti, come l’aumento delle temperature medie dell’aria e dell’umidità, diventeranno permanenti. Quelle che prima erano considerate inondazioni una volta ogni secolo potrebbero diventare un evento regolare. Alcuni di questi impatti sono abbastanza ovvi. Le case saranno più inclini a surriscaldarsi, mettendo a rischio la vita dei residenti, che è quello che è successo durante la recente “cupola di calore” sul Nord America. Le inondazioni avverranno più spesso e inonderanno aree maggiori, al punto che alcuni luoghi potrebbero dover essere abbandonati, come Fairbourne in Galles. L’incapacità di agire su entrambe queste minacce nel Regno Unito è stata evidenziata in un recente rapporto del Comitato per il cambiamento climatico.

In una certa misura, questi impatti saranno localizzati e contenibili, con rimedi abbastanza semplici. Per esempio, il surriscaldamento può essere ridotto ombreggiando le finestre con tende da sole o tapparelle, un buon isolamento e un’ampia ventilazione. Forse più preoccupanti sono gli effetti insidiosi del cambiamento climatico che gradualmente minano le funzioni fondamentali di un edificio in modi meno ovvi.

Vento e pioggia più intensi faranno sì che i rivestimenti esterni si deteriorino più rapidamente e corrompano rapidamente, più spesso.

Anche la subsidenza, quando il terreno sotto una struttura cede, causandone la rottura o il crollo, dovrebbe accadere più spesso in un mondo più caldo. Gli edifici con fondamenta in terreni argillosi sono particolarmente vulnerabili, poiché i terreni si gonfiano quando assorbono acqua, poi si induriscono e si restringono quando si asciugano. Il cambiamento dei modelli delle precipitazioni esacerberà questo problema. Nei prossimi 50 anni, per esempio, più del 10% delle proprietà in Gran Bretagna saranno colpite dalla subsidenza.

Forse la più grande preoccupazione è come il cambiamento climatico influenzerà il cemento armato, uno dei materiali più usati sulla Terra. Usato in tutto, dai grattacieli e i ponti alle architravi sopra le finestre delle case, il cemento armato è fatto mettendo barre d’acciaio all’interno di uno stampo e versandovi il cemento bagnato. Una volta asciutto, questo produce strutture incredibilmente forti.

Ma un clima più caldo e più umido giocherà un brutto tiro con la durata di questo materiale. Quando l’acciaio all’interno del calcestruzzo si bagna, si arrugginisce e si espande, incrinando il calcestruzzo e indebolendo la struttura in un processo a volte chiamato “cancro del calcestruzzo”.

Allo stesso tempo, il calcestruzzo è influenzato dalla carbonatazione, un processo in cui l’anidride carbonica dell’aria reagisce con il cemento per formare un elemento chimico diverso, il carbonato di calcio. Questo abbassa il pH del calcestruzzo, rendendo l’acciaio ancora più incline alla corrosione. Dagli anni ’50, i livelli globali di CO₂ sono aumentati da circa 300 parti per milione nell’atmosfera a ben oltre 400. Più CO₂ significa più carbonatazione.

Che il legame con il cambiamento climatico si riveli vero o meno, è comunque un campanello d’allarme sulla fragilità dei nostri edifici. L’unica opzione è iniziare ad adattare gli edifici per soddisfare i parametri mutevoli in cui operano.

Anna Lotti