RIFLESSIONI. A proposito di Intelligenza Artificiale

Li guardi e ti chiedi da dove venga tanto entusiasmo idiota. Quasi un intero ceto dirigente gioisce per l’arrivo di questo bebè, che in realtà rischia di essere il genio fuggito dalla lampada degli apprendisti stregoni e di tramutarsi in leviatano. Non sono contro la tecnologia, ma la tecnologia deve essere al servizio dell’uomo, dell’umanità, del meglio che siamo stati in grado di produrre. Avremmo bisogno di un nuovo Umanesimo, di un nuovo Rinascimento e invece stiamo prendendo strade inquietanti. Tra l’altro, voglio vedere a quanto salirà la percentuale di analfabetismo di ritorno. Nel 2024 l’Italia deteneva un poco invidiabile record: il 35% di analfabeti alfabetizzati. Il futuro è adesso, anzi viene da lontano e possiamo trovarne ottime tracce in libri come “Il capitalismo della sorveglianza”. Mala tempora, amici e amiche, compagni e compagne.

REFLECTIONS. On Artificial Intelligence

You look at them and you wonder where such idiotic enthusiasm comes from. Almost an entire ruling class is rejoicing at the arrival of this baby, who in reality risks being the genie escaped from the Sorcerer’s Apprentice’s lamp and turning into a Leviathan. I’m not against technology, but technology must be at the service of humanity, of humanity, of the best we have been able to produce. We need a new Humanism, a new Renaissance, and instead we are heading down disturbing paths. Among other things, I want to see how high the rate of returning illiteracy will rise. In 2024, Italy held an unenviable record: 35% of illiterate people are literate. The future is now, or rather, it comes from afar, and we can find excellent traces of it in books like “Surveillance Capitalism.” Bad times, friends, comrades.

Maurizio Bolognetti

Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella” e iscritto all’Odg Basilicata

