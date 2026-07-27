REPUBLIKA SRPSKA. L’intensa attività di lobbying in USA che guarda all’indipendentismo

Secondo i dati forniti dal Dipartimento di Giustizia statunitense e recentemente analizzati dal gruppo mediatico internazionale Radio Free Europe (RFE), la Republika Srpska (RS), un’entità della Bosnia ed Erzegovina (BiH), avrebbe versato 4 milioni di dollari del proprio bilancio alla controversa società di lobbying israelo-canadese Dickens & Madson Canada Inc., di proprietà dell’uomo d’affari ed ex ufficiale dell’intelligence militare israeliana Ari Ben-Menashe, al fine di promuovere l’indipendenza dell’entità dalla BiH.

Questo accordo rientra nel quadro di una campagna di lobbying strutturata e pluriennale condotta dalle autorità della RS principalmente negli Stati Uniti: maggioranza di governo nell’Assemblea Nazionale, guidata dall’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (SNSD), negli ultimi dieci anni ha infatti stanziato fondi per attività di lobbying che hanno coinvolto un totale di 15 società e studi legali americani collegati ad ambienti politici repubblicani, con l’obiettivo di promuovere l’immagine dell’entità serba attraverso messaggi da indirizzare all’amministrazione americana, al Congresso, ai media e all’opinione pubblica, e ottenere risultati quali la revoca delle sanzioni contro l’ex Presidente Milorad Dodik e la contestazione della legittimità dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante per la BiH.

Un’analisi condotta dall’organizzazione di giornalismo investigativo sulla criminalità organizzata e la corruzione (OCCRP) sui documenti depositati ai sensi del Foreign Agents Registration Act (FARA) statunitense ha rivelato che solo tra il 2025 e il 2026 la Republika Srpska ha versato almeno 8,9 milioni di dollari a 11 società di lobbying di Washington. Tra i nomi citati nei documenti FARA figurano l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Michael T. Flynn, l’ex governatore dell’Illinois Rod Blagojevich, che Trump ha graziato dopo una condanna per corruzione, l’ex ambasciatore statunitense che ha guidato la missione dell’OSCE in Bosnia dal 2014 al 2017, Jonathan Moore, l’avvocato israelo-americano Marc Zell, presidente della sezione israeliana del partito repubblicano statunitense e vicino al Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Solo a partire dal gennaio di quest’anno, la RS ha ingaggiato la società Lucas Compton LLC, con un contratto del valore di quasi 600.000 dollari, e ha firmato un contratto annuale del valore di circa 1.700.000 dollari con la società McGinnis Lochridge LLP per servizi di consulenza legale e politica in materia di diritto internazionale, in particolare nel contesto degli obblighi derivanti dagli Accordi di pace di Dayton: tra i compiti figurano la comunicazione con funzionari americani, membri del Congresso e organizzazioni internazionali come Nazioni Unite, OSCE, Unione Europea e Consiglio d’Europa. Un altro contratto annuale del valore di 420.000 dollari è stato poi siglato con la società Continental Strategy per attività di lobbying e consulenza nei rapporti con l’amministrazione statunitense su questioni politiche, economiche e di sicurezza.

L’accordo con la Dickens & Madson Canada Inc. è tuttavia quello che ha sollevato polemiche maggiori, portando un gruppo di undici parlamentari della Federazione di Bosnia ed Erzegovina (FBiH) a presentare una denuncia penale contro il firmatario ufficiale del contratto, Mladen Filipović, capo dell’ufficio di rappresentanza della RS in Austria, per l’“attacco all’ordine costituzionale e pericolo per l’integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina”: l’accordo specifica infatti chiaramente che l’obiettivo finale è l’indipendenza della RS, mentre secondo la Costituzione e le leggi della FBiH le entità non hanno il diritto di secessione e non possono nemmeno indire un referendum in merito. Le altre criticità sollevate riguardano poi il sospetto utilizzo illecito di fondi pubblici nella stipula del contratto e le ombre che aleggiano sulla società israelo-canadese e sul suo fondatore Ari Ben-Menashe, che nel 2019 aveva svolto attività di lobbying per il Consiglio militare di transizione sudanese dopo il colpo di stato che aveva deposto il dittatore Omar al-Bashir, e nel 2021 per la giunta militare birmana dopo il colpo di stato e il rovesciamento del governo di Aung San Suu Kyi, oltre ad aver ricevuto denaro da finanziatori russi non identificati per fare lobbying a favore dell’ex Presidente ad interim del Kirghizistan, Sadyr Japarov. Impugnando l’accordo con Dickens & Madson Canada Inc., i firmatari della denuncia chiedono alla Corte Costituzionale di vietare tutti i pagamenti di fondi pubblici, a tutti i livelli di governo, destinati ad attività di lobbying per obiettivi incostituzionali e illegali, contrari alla Costituzione, alle leggi, alle sentenze della Corte Costituzionale e alle istituzioni della BiH.

Questa capillare attività di lobbying sembra aver dato i suoi frutti, considerato il cambio di rotta impresso dall’amministrazione Trump nei confronti della politica statunitense adottata in merito alla questione bosniaca. Alla fine dello scorso anno, l’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro americano aveva revocato le principali sanzioni a carico della leadership della RS, con la rimozione dalla lista nera dell’ex Presidente Dodik e di 47 persone e società a lui collegate: tra questi Zeljka Cvijanović, membro serbo della presidenza tripartita bosniaca, e Nenad Stevandić, Presidente dell’Assemblea della Republika Srpska. A ciò avevano fatto seguito alcune visite di rappresentanti della RS negli Stati Uniti e incontri ad alto livello con funzionari americani che avevano coinvolto lo stesso Dodik. Un riavvicinamento politico che va letto parallelamente ai rinnovati interessi economici americani che riguardano la Bosnia ed Erzegovina e la regione balcanica nel suo complesso, in particolare nel settore energetico, con un sempre maggiore coinvolgimento di capitali e aziende americane anche all’interno della Repubblica Srpska.

Inoltre, vanno inserite in questo quadro anche le recenti dimissioni dell’Alto Rappresentante Christian Schmidt per non ben specificate pressioni interne ed esterne: un risultato politico significativo per le autorità della RS, che non avevano mai riconosciuto la legittimità del diplomatico tedesco e che da tempo chiedono la definitiva chiusura dell’OHR e l’annullamento delle decisioni dei precedenti Alti Rappresentanti.

Lorenzo Vannucci

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