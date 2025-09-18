REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. M23 ed esercito preparano le trincee

L’esercito congolese e i ribelli sostenuti dal Ruanda stanno rafforzando le posizioni militari e si accusano a vicenda di aver violato gli accordi di pace, in un’escalation che, secondo gli esperti, rischia di riaccendere il conflitto latente, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di aver posto fine.

I ribelli dell’M23 hanno conquistato due importanti città nella Repubblica Democratica del Congo orientale a gennaio e febbraio, rappresentando la più grande minaccia per il governo di Kinshasa degli ultimi due decenni. L’offensiva ha sollevato timori di un ritorno alla guerra regionale, con gli eserciti confinanti che si sono schierati, riporta Reuters.

Da allora si sono svolti una serie di colloqui di pace guidati da Stati Uniti e Qatar, ma questi sforzi sono stati vanificati dalla fretta dei mediatori di concludere accordi e di affidarsi ad accordi passati elaborati dai negoziatori africani prima di costruire un clima di fiducia tra le fazioni in guerra, hanno affermato gli esperti.

I ribelli vogliono la liberazione dei prigionieri prima che i colloqui possano procedere, nonché un accordo di condivisione del potere nelle zone del Congo che ora controllano. Il governo del presidente congolese Felix Tshisekedi, nel frattempo, si rifiuta di cedere l’autorità sul territorio che ha perso, né di consegnare prigionieri.

Entrambe le parti stanno ora inviando centinaia di uomini in diverse città in prima linea nelle province orientali del Congo, al confine con Ruanda e Burundi, dove la violenza continua incessantemente mentre i colloqui procedono a rilento, secondo il governo congolese e i funzionari ribelli.

Le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani hanno documentato centinaia di esecuzioni sommarie, nonché torture e stupri commessi da entrambe le parti da quando sono stati firmati gli accordi di pace preliminari, prima a Washington e poi a Doha.

A giugno, i mediatori statunitensi hanno negoziato un accordo di pace tra Congo e Ruanda volto a porre fine al sostegno che, secondo Washington e gli esperti delle Nazioni Unite, Kigali fornisce ai ribelli. Un parallelo sforzo di pace guidato dal Qatar avrebbe dovuto suggellare un accordo tra Kinshasa e i ribelli, ma non ha rispettato la scadenza del 18 agosto.

Trump ha affermato che le aziende statunitensi interessate a una fetta della ricchezza mineraria del Congo investirebbero miliardi di dollari se i combattimenti finissero. Ciò richiederebbe la risoluzione di un conflitto che affonda le sue radici nel genocidio del Ruanda del 1994, che ha innescato una serie di guerre in Congo che hanno ucciso, mutilato e costretto alla fuga milioni di persone, secondo le Nazioni Unite.

Dopo il genocidio, in cui furono uccisi circa 1 milione di Tutsi e Hutu moderati, i resti della milizia Hutu sconfitta fuggirono in Congo, formando un gruppo noto come FDLR. Da allora, le FDLR hanno aggredito i civili e preso parte alle varie guerre in Congo, talvolta alleandosi con il governo della capitale Kinshasa.

I ribelli dell’M23 sono l’ultima rivolta emersa per proteggere i Tutsi del Congo. Il Ruanda nega di aver sostenuto i ribelli, ma afferma che farà tutto il necessario per difendersi dalle FDLR.

Kinshasa accusa Kigali di aver utilizzato l’M23 come strumento per il saccheggio di minerali preziosi dal territorio congolese e afferma che l’esercito ruandese ha commesso “crimini massicci e sistematici”.

Esperti delle Nazioni Unite hanno documentato l’esportazione attraverso il Ruanda di grandi quantità di minerali saccheggiati, come oro e coltan, utilizzato in telefoni cellulari, computer e altri dispositivi tecnologici. L’M23 ora controlla la catena di approvvigionamento, dalle miniere al confine. Jason Stearns, ex investigatore delle Nazioni Unite con decenni di esperienza in Congo, ha affermato che il Ruanda ha ceduto alle enormi pressioni di Washington per raggiungere un accordo solo sapendo di avere una scappatoia.

Kigali ha precedentemente affermato che il rapporto delle Nazioni Unite “travisa le preoccupazioni di lunga data del Ruanda in materia di sicurezza” riguardo alla minaccia delle FDLR.

Fondato nel 2012, l’M23 ha brevemente conquistato Goma, capitale della provincia del Nord Kivu in Congo, dove vive 1 milione di persone persone – prima di ritirarsi sotto pressione diplomatica e militare. Un decennio dopo, i combattenti nelle basi vicino al confine montuoso del Congo con Uganda e Ruanda ripresero le armi.

Migliaia di persone furono uccise durante l’avanzata dei ribelli di gennaio. Le Nazioni Unite affermano che circa 7,8 milioni di persone sono ora sfollate.

L’M23 avrebbe attualmente almeno 14.000 soldati nel Nord e Sud Kivu, tra cui 9.000 reclute appena addestrate.

Un focolaio di tensione sta emergendo in una città in prima linea chiamata Uvira, sulle rive del Lago Tanganica nel Sud Kivu.

Dalla ripresa dell’M23 nel 2022, i leader africani hanno cercato di porre fine ai combattimenti attraverso la diplomazia e l’invio di truppe. Nel 2024, l’Angola ha mediato un accordo tra Congo e Ruanda che mirava a disarmare i ribelli hutu in cambio del ritiro delle truppe ruandesi. L’accordo non è stato attuato prima dell’escalation dei combattimenti.

La diplomazia statunitense, che ha reintegrato Ruanda e Congo nell’accordo mediato dall’Angola, ha prodotto alcuni modesti risultati.

Il 3 settembre, funzionari statunitensi, qatarioti, congolesi e ruandesi hanno riconosciuto i ritardi e le continue violenze, ma hanno affermato che tutte le parti rimanevano impegnate nel processo di pace.

Tommaso Dal Passo

