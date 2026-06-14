REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. L’epidemia di Ebola continua a espandersi 

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale “continua ad espandersi”, raggiungendo 676 casi confermati e 136 decessi, e diffondendosi in nuove aree, ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Parlando da Beni, nella provincia del Nord Kivu, Olivier le Polain, responsabile dell’unità di epidemiologia e analisi per la risposta dell’OMS, ha affermato che l’epidemia si sta espandendo sia in termini di numero di casi che di diffusione geografica, riporta l’agenzia turca Anadolu.

Secondo i dati del Ministero della Salute congolese, la maggior parte dei casi è stata registrata nella provincia di Ituri, sebbene siano state identificate infezioni in 34 zone sanitarie nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu.

“Quasi ogni giorno vengono identificati casi in nuove zone sanitarie”, ha affermato le Polain, aggiungendo che il numero di casi noti rappresenta probabilmente solo una parte dell’epidemia a causa dell’elevata mobilità della popolazione e delle continue difficoltà di individuazione.

L’OMS e le autorità congolesi hanno stabilito delle priorità nelle zone sanitarie in base al livello di rischio, identificando 17 aree critiche che richiedono un supporto intensificato e monitorando i luoghi considerati ad alto rischio ma che non hanno ancora segnalato casi.

Le Polain ha affermato che gli operatori sanitari conoscono le misure necessarie per contenere l’epidemia, tra cui sepolture sicure, prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie, individuazione precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento della comunità.

Tuttavia, ha avvertito che l’insicurezza, un sistema sanitario indebolito e i significativi spostamenti di popolazione continuano a complicare gli sforzi di risposta.

“L’intera portata dell’epidemia non è ancora chiara”, ha affermato, sottolineando che la sorveglianza, il tracciamento dei contatti e i test sono ancora in fase di ampliamento.

Nonostante le difficoltà, Le Polain ha dichiarato che i meccanismi di risposta vengono rafforzati e che l’OMS sta supportando il governo in materia di sorveglianza, capacità di laboratorio, logistica, prevenzione delle infezioni, assistenza clinica e comunicazione del rischio.

Lucia Giannini

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