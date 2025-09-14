REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. La longevità di DAESH tra Kivu Nord e Ituri 

Sono oltre 100 i civili uccisi in una serie di attacchi da parte dello Stato Islamico nella Repubblica Democratica del Congo orientale a metà del 2025.

La Provincia Centrafricana dello Stato Islamico, nota localmente come Forze Democratiche Alleate, ha rivendicato un attacco contro fedeli cristiani a fine luglio, in cui sono morte almeno 49 persone. Altri attacchi ad agosto hanno causato la morte di 52 abitanti di un villaggio. A metà del 2025 il gruppo era più attivo che in qualsiasi anno precedente, riporta il sudafricano DefenceWeb.

Nel 2017, un video che mostrava un piccolo gruppo di mujahidin dichiarare fedeltà allo Stato Islamico. Nell’aprile 2019, il periodico dello Stato Islamico, Al-Naba, ha pubblicato le sue prime foto dal Congo; dopo poco, il gruppo ribelle delle Forze Democratiche Alleate ha giurato fedeltà allo Stato Islamico.

IL giuramento ha spaccato il movimento insorgente delle Forze Democratiche Alleate, portando a una serie di epurazioni.

Oggi, il gruppo assomiglia poco al gruppo ribelle originale. C’è una generazione nuova e più giovane ai vertici della Provincia Centrafricana dello Stato Islamico. Il leader è Ahmed Mahmood Hassan “Abwakasi”, combattente tanzaniano. Il gruppo compare spesso anche nella rete mediatica globale dello Stato Islamico.

Eppure, ci sono alcune somiglianze tra il vecchio e il nuovo. L’organizzazione è strutturata in “campi” che possono evacuare rapidamente di fronte a forti attacchi nemici e ristabilirsi in nuove aree. Tuttavia, sono anche più di semplici unità militari: sono villaggi mobili, dove mogli e figli seguono i combattenti nei loro spostamenti.

I cristiani sono diventati esplicitamente un obiettivo dichiarato. I più recenti attacchi contro i civili da parte dello Stato Islamico nella Provincia Centrafricana potrebbero far pensare a una ripresa, ma si tratterebbe di una ripresa dopo diverse sconfitte militari subite negli ultimi anni.Oggi è ancora in fase di ritiro dagli attacchi delle forze governative.

L’attuale offensiva contro la Provincia Centrafricana dello Stato Islamico, Operazione Shujaa, è stata lanciata congiuntamente nel 2021 da Uganda e Repubblica Democratica del Congo. L’offensiva mira a sconfiggere lo Stato Islamico nel Nord Kivu.

Entro novembre 2023 è iniziata la quarta fase dell’offensiva. Questa operazione è stata ulteriormente estesa alle aree a ovest della strada RN4, coprendo aree critiche vicino al confine tra le province del Nord Kivu e dell’Ituri.

L’ultima offensiva fu messa a dura prova dalla necessità del Congo di combattere l’offensiva M23 più a sud e dalla sfiducia congolese nelle intenzioni dell’Uganda all’interno del Congo, ma è proseguita.

L’Uganda, che era rimasta fuori dal conflitto M23/Congo, ha inviato 6.000 soldati e utilizzato mezzi aeree nella campagna successiva. Le operazioni hanno costretto la Provincia Centrafricana dello Stato Islamico a ritirare i campi e a centralizzare le sue forze.

Prendere di mira i cristiani conferisce al gruppo l’attenzione mediatica della stampa internazionale e degli organi di stampa dello Stato Islamico. Gli affiliati africani hanno acquisito sempre più importanza per lo Stato Islamico; sono visti come esempi di “successo” e “nuovi campi di jihad”.

La Provincia Centrafricana dello Stato Islamico dimostra di essere attiva, nonostante le percosse ricevute dall’Uganda. Tale attenzione potrebbe anche portare al reclutamento di nuovi combattenti stranieri e un maggiore sostegno finanziario dall’esterno del Congo.

La provincia Centrafricana dello Stato Islamico ha preso di mira i cristiani in passato ed è una delle poche province dello Stato Islamico che opera in regioni a maggioranza cristiana.

Presentando questi attacchi come vittorie, senza la necessità di confrontarsi con nemici militari, distrae l’attenzione dalle perdite subite e sfrutta questi “successi” anche per reclutare nuovi adepti. È un modello ciclico di ritirata e avanzata oramai noto.

Luigi Medici

