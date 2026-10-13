REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. Kabila entra a gamba tesa nei negoziati con l’M23: nasce il Fronte per la Rifondazione della Nazione

L’ex presidente congolese Joseph Kabila ha lanciato lunedì scorso una nuova coalizione politico-militare di gruppi contrari all’attuale governo, inclusi i ribelli dell’M23 che hanno conquistato vaste aree del Congo orientale.

Il nuovo “Fronte per la Rifondazione della Nazione” (FRN) di Kabila comprende gruppi ribelli precedentemente uniti sotto l’Alleanza del Fiume Congo; l’ex leader di quest’ultima, Corneille Nangaa, ricoprirà la carica di uno dei quattro vicepresidenti della nuova coalizione, riporta AP.

Claude Ibalanky, consigliere della coalizione, ha dichiarato durante una conferenza stampa tenutasi lunedì sera presso la residenza di Kabila a Goma che la missione dell’FRN è ripristinare i pilastri di una repubblica funzionante. L’obiettivo è “unire e coordinare tutte le forze di resistenza per porre fine alla tirannia, con ogni mezzo necessario, incluso l’uso della forza”, ha affermato Ibalanky. “I firmatari hanno deciso di unire le proprie forze, risorse e mezzi per creare un quadro d’azione attraverso il quale tutto il popolo congolese, agendo all’unisono, intraprenderà il compito di liberare il proprio Paese”, ha detto Ibalanky.

Il governo del presidente Felix Tshisekedi non ha rilasciato dichiarazioni immediate in merito all’annuncio, considerato una sfida significativa per l’amministrazione Tshisekedi e una grave complicazione per l’attuale processo di pace con i ribelli, che finora ha ottenuto risultati limitati.

L’M23 è uno dei circa cento gruppi armati che si contendono il controllo di aree nel Congo orientale — regione ricca di minerali e situata lungo il confine con il Ruanda — nell’ambito di un conflitto decennale che ha generato una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. L’anno scorso, con un’offensiva lampo, il gruppo ha assunto il controllo di Goma, capoluogo della provincia del Kivu del Nord, e di altre città chiave della regione orientale.

Il Congo, gli Stati Uniti e gli esperti delle Nazioni Unite accusano il Ruanda di sostenere l’M23.

L’anno scorso, un’alta corte militare congolese ha condannato Kabila a morte in contumacia, riconoscendolo colpevole di alto tradimento, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Il tribunale ha stabilito che egli aveva collaborato con il Ruanda e l’M23. L’ex presidente ha respinto le accuse, definendo il procedimento giudiziario politicamente motivato. All’inizio di quest’anno, il governo statunitense ha imposto sanzioni a Kabila per il suo presunto ruolo nel finanziamento e nel sostegno politico a gruppi ribelli operanti nell’est del Paese.

Kabila ha guidato il Congo dal 2001 al 2019. Assunse l’incarico all’età di 29 anni — dopo l’assassinio del padre ed ex presidente Laurent Kabila — e prolungò il proprio mandato rinviando le elezioni di due anni rispetto alla scadenza naturale del 2017. Il suo candidato fu sconfitto nel dicembre 2018 dallo storico rivale politico di Kabila, Tshisekedi, alla guida del Paese dal 2019.

Sotto la pressione degli Stati Uniti, il governo congolese e i ribelli dell’AFC/M23 hanno avviato negoziati diretti a Doha per risolvere la crisi della sicurezza. Tuttavia, a distanza di oltre un anno, gli scontri nell’est del Congo proseguono e gli esperti ritengono che i negoziati diventeranno ancora più complessi con Kabila in una posizione di leadership.

Tommaso Dal Passo

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