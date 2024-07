REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. Il caos nell’esercito favorisce l’M23

I combattimenti nella provincia del Nord Kivu sono ripresi. Fino ad ora hanno costretto oltre 1,7 milioni di persone a fuggire dalle proprie case, facendo salire il numero degli sfollati in Congo a causa di molteplici conflitti a un record di 7,2 milioni, secondo le stime delle Nazioni Unite.

Il presidente del Congo Felix Tshisekedi accusa il Ruanda di sostenere l’M23, un gruppo formato per difendere gli interessi dei tutsi congolesi, il gruppo etnico a cui appartiene il suo omologo ruandese, Paul Kagame. Tshisekedi ha minacciato di dichiarare guerra al Ruanda in risposta, alimentando i timori di un conflitto più ampio nella regione africana dei Grandi Laghi, simile a due guerre avvenute tra il 1996 e il 2003 che costarono milioni di vite.

Un gruppo di esperti nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per monitorare i conflitti del Congo ha affermato di avere “prove concrete”, inclusi video e fotografie di droni, che i soldati ruandesi stanno combattendo a fianco dei ribelli.

Il Ruanda ha più di 3.000 soldati dispiegati nel Nord Kivu, superando in numero i combattenti dell’M23. Il suo sostegno è stato fondamentale per la rapida espansione dei ribelli, ritiene l’Onu.

Molta responsabilità però è da attribuire, riporta Reuters alla disfunzione militare congolese; la cattiva gestione da parte dei leader dell’esercito, truppe inesperte e demoralizzate e un’eccessiva dipendenza da milizie per procura, che secondo loro hanno tenuto il Congo sulla difensiva nonostante l’aumento delle spese per la difesa e il sostegno delle truppe degli alleati.

L’esercito del Congo è da tempo ostacolato da divisioni interne, risorse insufficienti, scarsa logistica e corruzione endemica del paese. Ma in questa nuova crisi con l’M23 la disfunzione è diventata acuta.

Il Ruanda ha ripetutamente negato di sostenere l’M23 e ha affermato che le accuse secondo cui i suoi soldati stanno combattendo a fianco dei ribelli sono infondate.

Il Ruanda accusa il Congo di finanziare e combattere a fianco di un gruppo ribelle hutu, le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda, FDLR, che ha attaccato i tutsi in entrambi i paesi.

A novembre 2023, l’esercito congolese ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che tutti i soldati che avessero collaborato con le FDLR sarebbero stati arrestati. Ma continua una certa collaborazione tra i comandanti dell’esercito e le FDLR contro l’M23, secondo fonti delle Nazioni Unite.

Willy Ngoma, portavoce dell’M23, ha detto che alcuni ribelli parlano il Kinyarwanda, la lingua principale del Ruanda, e vengono scambiati per ruandesi.

Cure Ngoma, portavoce delle FDLR, ha affermato che le accuse di collaborazione tra il Congo e le FDLR vengono utilizzate come pretesto dal Ruanda per invadere il Congo. Ha accusato il Ruanda e l’M23 di aver attaccato le FDLR e le forze congolesi, e ha detto che ciascuna parte si stava difendendo.

I successivi governi congolesi e le missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite hanno lottato per sedare la violenza nell’est, dove più di 100 gruppi armati stanno combattendo per terre e minerali, compresi ricchi giacimenti di oro e coltan, essenziali per produrre telefoni cellulari.

Alcuni hanno ricevuto il sostegno dei vicini orientali del Congo, che hanno una lunga storia di interventi nella regione.

Uno dei gruppi più importanti è l’M23, che afferma di combattere per proteggere i tutsi dai rivali come le FDLR, tra le cui fila figurano estremisti hutu fuggiti in Congo dopo aver partecipato al genocidio del 1994 contro tutsi e hutu moderati in Ruanda.

Dal 2022, l’M23 ha condotto la sua offensiva più sostenuta da anni, provocando centinaia di morti e intere colonne di persone in fuga. Molti hanno cercato rifugio nei campi sovraffollati vicino a Goma, che negli ultimi mesi hanno subito bombardamenti mentre le parti opposte si sparavano a vicenda.

Mentre la violenza cresceva, Tshisekedi ha posto il Nord Kivu e una provincia vicina sotto il governo militare e ha stanziato l’equivalente di quasi 4,3 miliardi di dollari per migliorare le forze armate entro il 2025. È stata nominata una nuova leadership militare e gli ufficiali sospettati di slealtà o corruzione sono stati eliminati.

Tuttavia, la confusione regna sovrana. Il Nord Kivu ha avuto cinque capi delle forze armate provinciali in altrettanti anni.

Le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e altre potenze hanno ripetutamente invitato il Ruanda a smettere di sostenere l’M23 e a ritirare i suoi soldati dal Congo.

Alla fine di marzo, il Ruanda aveva circa 3.250 soldati che supportavano circa 2.900 combattenti M23 nel Nord Kivu, riporta Reuters due fonti delle Nazioni Unite.

Anche se molto più piccolo del Congo, il Ruanda possiede uno degli eserciti più potenti della regione. Le sue truppe si impegnano in combattimenti diretti e utilizzano armi avanzate che mancano all’M23, inclusi missili terra-aria e sistemi di mortai guidati, secondo le Nazioni Unite.

Il Congo ha dotato le sue forze della tecnologia militare più sofisticata, compresi droni armati e aerei da combattimento. Ma ha dovuto assumere appaltatori stranieri per mantenere e far funzionare alcune delle attrezzature, facendo aumentare i costi.

Le perdite di attrezzature sono elevate. Il Congo ha schierato i suoi primi tre droni armati nell’est del paese a novembre. Nel giro di tre mesi, due sarebbero stati abbattuti da presunti sistemi di difesa aerea ruandesi, hanno detto le fonti.

Tuttavia, secondo i dati finanziari raccolti dallo Stockholm International Peace Research Institute, la spesa militare è più che raddoppiata nel 2023, raggiungendo i 794 milioni di dollari. Un ex funzionario del ministero delle Finanze e un’altra fonte coinvolta all’epoca nella revisione delle spese militari fissarono la cifra ancora più alta, almeno 1,5 miliardi di dollari.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/