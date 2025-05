REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. Amnesty International accusa l’M23 crimini contro l’umanità 

Il Movimento 23 Marzo, M23, sostenuto dal Ruanda, ha ucciso, torturato e fatto sparire forzatamente detenuti, ne ha tenuti alcuni come ostaggi e li ha sottoposti a condizioni disumane nei centri di detenzione di Goma e Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Questi atti violano il diritto internazionale umanitario e potrebbero costituire crimini di guerra, secondo Amnesty International. Tra febbraio e aprile 2025, Amnesty International ha intervistato 18 ex detenuti civili – tutti uomini – che erano stati trattenuti illegalmente nei centri di detenzione dell’M23 a Goma e Bukavu, nove dei quali sono stati torturati dai combattenti dell’M23, riporta DefenceWeb.

Amnesty International chiede all’M23 di rilasciare immediatamente i civili detenuti arbitrariamente, compresi quelli oggetto di sparizione forzata, la cui ubicazione dovrebbe essere resa nota. L’M23 dovrebbe trattare i detenuti con umanità e garantire loro l’accesso agli avvocati e alle loro famiglie. È necessario che gli organismi di monitoraggio indipendenti abbiano urgentemente accesso a tutti i centri di detenzione dell’M23, ha dichiarato l’organizzazione internazionale per i diritti umani lo scorso 27 maggio.

Il rapporto di Amnesty afferma che centinaia di persone sono state trattenute in celle sovraffollate e insalubri, senza cibo, acqua, servizi igienici o assistenza sanitaria sufficienti. La maggior parte è stata tenuta in isolamento e le è stato negato l’accesso alle proprie famiglie e agli avvocati.

Secondo le testimonianze di ex detenuti, i siti di detenzione dell’M23 a Goma includono: l’ufficio provinciale dell’Agenzia Nazionale di Intelligence (ANR), noto come Chien Méchant (cane feroce); un complesso vicino alla Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC), di proprietà statale, sul Monte Goma; il palazzo dell’assemblea provinciale; il complesso della 34a regione militare; e un centro di detenzione improvvisato a Kanyaruchinya, fuori Goma. A Bukavu, l’M23 ha trattenuto persone nell’ufficio principale dell’ANR e in un campo militare nel quartiere di Bagira. Amnesty International è a conoscenza di altri quattro siti di detenzione dell’M23 a Goma, dove i detenuti sono stati trattenuti per periodi che andavano da pochi giorni a oltre una settimana.

Ex detenuti hanno riferito ad Amnesty International che l’M23 li ha accusati senza prove di sostenere l’esercito o il governo congolese collaborando con la società civile, nascondendo o possedendo armi, conoscendo la posizione o essendo affiliati ad altri membri di gruppi armati, funzionari pubblici o governativi, saccheggiando o denunciando gli abusi dell’M23. L’M23 ha arrestato altri per convincerli a collaborare con loro o per reclutarli forzatamente tra le proprie fila.

La maggior parte dei detenuti ha dichiarato ad Amnesty International di non aver avuto contatti né visite con i propri familiari e di essere stata di fatto tenuta in isolamento.

A Chien Méchant, la mattina presto, la maggior parte dei detenuti veniva portata fuori dalle celle e portata in cortile per essere fustigata. Venivano picchiati sul dorso con un cavo elettrico di gomma o con delle sbarre di legno. Nel centro di detenzione di Mount Goma, due detenuti hanno descritto come i guerriglieri dell’M23 li frustassero ripetutamente su natiche e schiena.

Il Crisis Evidence Lab di Amnesty International ha verificato un video, apparso per la prima volta sui social media il 18 marzo 2025, che mostrava uomini in uniforme che picchiavano un uomo con delle sbarre di legno allo Stade de l’Unité di Goma. I guerriglieri dell’M23 controllavano la città ed erano gli unici ad avere accesso allo stadio. Amnesty International ha documentato come l’M23 abbia utilizzato lo stadio per torturare i pazienti ospedalieri rapiti e gli operatori sanitari tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2025.

Il diritto internazionale umanitario proibisce alle parti in conflitto, compresi i gruppi armati organizzati, di detenere arbitrariamente civili.

Omicidio, trattamenti crudeli e torture, così come le violazioni della dignità personale, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti, contro i detenuti, così come le sparizioni forzate, sono anch’essi proibiti dal diritto internazionale umanitario e possono costituire crimini di guerra, ha osservato Amnesty International. Inoltre, la detenzione di civili da parte dell’M23 per costringere loro o i loro familiari a pagare per il loro rilascio può costituire il crimine di guerra di prendere ostaggi.

Tommaso Dal Passo

