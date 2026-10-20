REPUBBLICA CENTRAFRICANA. Prigožin è morto. Viva Prigožin. Il Wagner Group prospera Bangui

Dopo la morte di Evgenij Prigožin, le autorità russe hanno assunto il controllo del Gruppo Wagner e hanno creato l’Africa Corps, sotto l’egida del Ministero della Difesa, con l’obiettivo di prendere il comando dei mercenari di Wagner in Africa.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Pavel Prigožin, figlio di Evgenij, è riuscito a mantenere il controllo dei combattenti di Wagner nella Repubblica Centrafricana (RCA) e a espandere le attività avviate dal padre.

Il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadéra, lo ha sostenuto chiedendo al Cremlino di non sostituire i combattenti di Wagner con truppe del Ministero della Difesa russo. Touadéra ha integrato i mercenari di Prigožin nelle forze di polizia, nell’esercito e nei servizi di intelligence del Paese.

Circa 500 uomini di Wagner sono di stanza nella capitale, Bangui. Secondo il WSJ e Meduza, si occupano della protezione del presidente, combattono i ribelli e traggono profitto dall’estrazione dell’oro e dal traffico di droga e armi.

Il giovane Prigožin controlla il più grande giacimento aurifero della Repubblica Centrafricana, che genera 250 milioni di dollari l’anno. Le autorità locali agevolano il trasporto dell’oro all’estero, classificandolo come proprietà del governo. Negli ultimi tre mesi, stando a quanto riferito dal quotidiano, le spedizioni sono transitate attraverso la Bielorussia.

Prigožin controlla inoltre una quota significativa del mercato locale del tramadolo e vende armi a gruppi ribelli in Sudan e in Libia. Nella Repubblica Centrafricana, il Gruppo Wagner si occupa anche della produzione di vodka e birra.

Secondo una stima della Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale), la famiglia Prigožin guadagna complessivamente oltre 400 milioni di dollari all’anno.

Secondo il Wall Street Journal, sarebbe un accordo con il Cremlino ad aver aiutato il giovane Prigožin a consolidare la propria posizione nella Repubblica Centrafricana. Il Gruppo Wagner gestisce anche alcune stazioni radio nel Paese, che diffondono propaganda anti-occidentale, esaltano la figura di Touadéra e lodano la Russia.

Pavel Prigožin risiede a San Pietroburgo, ma si reca regolarmente a Bangui, riferisce il quotidiano statunitense. Durante i suoi soggiorni, alloggia presso l’hotel Ledger Plaza, divenuto di fatto il quartier generale di Wagner nella Repubblica Centrafricana. Combattenti armati di fucili d’assalto presidiano l’area dell’hotel e persino alti funzionari governativi devono sottoporsi a controlli di sicurezza per incontrarlo.

Pavel aveva 25 anni quando, nell’agosto del 2023, suo padre morì. Ereditò l’intero patrimonio paterno, valutato 12 miliardi di rubli.

Oltre a Pavel, il defunto Prigozhin ha lasciato la moglie, due figlie e la madre. Secondo le disposizioni testamentarie, Pavel era tenuto a garantire loro un “tenore di vita dignitoso”. La testata giornalistica Port, citando fonti anonime, riporta che la riluttanza di Pavel a condividere l’eredità ha dato origine a una disputa familiare.

Anna Lotti

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