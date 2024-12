REPUBBLICA CECA. Praga apre le sue riserve strategiche per le raffinerie 

Lo Repubblica Ceca è pronta a prestare fino a 330.000 tonnellate di petrolio alla raffineria Litvinov di Orlen dalle sue riserve in risposta all’interruzione dei flussi di greggio tramite l’oleodotto Druzhba da parte della Russia.

“L’erogazione di questo prestito avverrà se Druzhba non verrà riavviato nei prossimi giorni”, ha affermato Pavel Švagr, capo della società statale di riserve di materiali SSHR. “Ciò significa che il mercato ceco continuerà a essere rifornito e non vi è alcuna ragione per un aumento speculativo dei prezzi del carburante”, ha affermato Švagr, riporta ll’agenzia di stampa ceca, Čtk.

Le importazioni di petrolio dall’oleodotto Druzhba rappresentano circa il 58% di tutte le importazioni di petrolio nel Paese, che ha riserve di petrolio e prodotti petroliferi per 86 giorni.

In precedenza, dopo la seduta del gabinetto del 4 dicembre, il ministro ceco dell’Industria e del Commercio Lukáš Vlček aveva dichiarato ai media che l’apertura delle riserve statali è una misura preventiva nel caso in cui la raffineria di Litvínov gestita da Orlen, che continua a lavorare il greggio russo, esaurisca le sue scorte attuali.

I membri del gabinetto ceco hanno ribadito che l’interruzione non rappresenta un problema per il paese. “I russi stanno giocando di nuovo”, ha affermato Václav Bartuška, inviato del governo ceco per la sicurezza energetica, aggiungendo che il petrolio continua a fluire verso Ungheria e Slovacchia.

“La Repubblica Ceca deve dire alla Russia ora che non vediamo una sola ragione per preoccuparci: abbiamo riserve, oleodotti dall’Occidente e non vediamo una sola ragione per parlare con loro”, ha detto Bartuška ai media cechi.

A causa della loro dipendenza dalle forniture di petrolio russe, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria hanno tutte un’esenzione per importare petrolio greggio russo, con l’esenzione senza data di scadenza ma soggetta a revisione periodica da parte della Commissione Europea.

Separatamente, la Repubblica Ceca ha un’esenzione per importare prodotti petroliferi raffinati dal petrolio russo in Slovacchia. Il mese scorso, la Repubblica Ceca ha dichiarato che non chiederà la proroga dell’esenzione per i prodotti petroliferi, terminata il 5 dicembre. Gli stati membri dell’UE a Bruxelles stanno attualmente discutendo se prolungare questa esenzione, riporta Reuters.

Il governo ceco di centro-destra in carica si aspetta che il paese si liberi dalla dipendenza dalle importazioni di petrolio russo entro la metà del prossimo anno dopo il completamento dei progetti TAL-PLUS, un’espansione da 1,6 miliardi di corone ceche, pari a 67,5 milioni di euro, dell’oleodotto TAL che va dalla città portuale italiana di Trieste a nord fino all’Austria e alla Germania, dove la Repubblica Ceca è collegata con il suo oleodotto IKL.

TAL-PLUS aumenterà la capacità di trasporto dell’oleodotto per la Repubblica Ceca a 4 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, il che consentirà al paese di interrompere l’importazione di petrolio dall’oleodotto Druzhba.

La polacca Orlen gestisce due raffinerie in Repubblica Ceca a Litvínov, vicino al confine tedesco a nord, e Kralupy nad Vltavou vicino a Praga. Ad agosto, il capo di Orlen Ireneusz Fafara ha dichiarato all’agenzia di stampa polacca Pap che Orlen è pronta a porre fine completamente alle importazioni di petrolio russo, in attesa del completamento del potenziamento dei collegamenti dell’oleodotto dalla Germania alla Repubblica Ceca.

Questa è la seconda volta quest’anno che Orlen potrebbe ricevere petrolio dalle riserve statali ceche per la raffineria di Litvínov dopo che una bomba britannica inesplosa della Seconda Guerra Mondiale è stata scoperta sul sito ad agosto, costringendo l’impianto a una chiusura temporanea.

Anna Lotti

