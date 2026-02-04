REGNO UNITO. Starmer vuole privare del titolo nobiliare, il Lord amico di Epstein 

Keir Starmer redigerà una nuova legge per privare Peter Mandelson del suo diritto di sedere alla Camera dei Lord, dopo che nuove rivelazioni sui legami dell’ex ambasciatore britannico a Washington con Jeffrey Epstein sono apparse nei documenti relativi a Epstein pubblicati dall’Amministrazione Usa..

Il primo Ministro britannico ha chiesto ai funzionari di elaborare una legge per rimuovere Peter Mandelson dalla Camera dei Lord “il più rapidamente possibile”, ha dichiarato il suo portavoce ai giornalisti martedì pomeriggio. Downing Street ha dichiarato che anche il Cabinet Office ha inoltrato del materiale alla polizia dopo che i documenti appena pubblicati sembravano mostrare Mandelson condividere in diretta le deliberazioni politiche del governo con il finanziere statunitense, riporta Politico. La Polizia Metropolitana ha dichiarato di stare esaminando le accuse di cattiva condotta in un ufficio pubblico.

Il portavoce di Starmer ha affermato che i documenti relativi al fascicolo Epstein “contengono informazioni probabilmente sensibili per il mercato relative alla crisi finanziaria del 2008 e alle successive attività ufficiali per stabilizzare l’economia”. “Solo le persone che operavano in veste ufficiale avevano accesso a queste informazioni, [con] rigide condizioni di gestione per garantire che non fossero disponibili a nessuno che potesse potenzialmente trarne beneficio finanziario”, ha affermato il portavoce, aggiungendo: “Sembra che queste garanzie siano state compromesse”.

Mandelson, ex ministro laburista che ha dovuto dimettersi due volte dal governo di Tony Blair, ha ottenuto un seggio alla Camera dei Lord da Gordon Brown nel 2008, una mossa che ha permesso a Brown di nominarlo Segretario per le Imprese.

Più recentemente, Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti da Starmer, nel tentativo di costruire forti legami con l’amministrazione di Donald Trump. Il Premier britannico ha licenziato Mandelson lo scorso anno dopo la pubblicazione di documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che hanno gettato nuova luce sull’amicizia di Mandelson con Epstein.

L’ex ambasciatore ha lasciato il Partito Laburista domenica scorsa, ma Starmer è sottoposto a crescenti pressioni politiche affinché vada oltre. Starmer “considera ridicolo che un titolo nobiliare non possa essere rimosso, se non con una legislazione primaria, cosa che non accadeva dal 1917”, ha dichiarato martedì il suo portavoce. “Il Primo Ministro ritiene che ci sia una più ampia necessità che la Camera dei Lord sia in grado di rimuovere i trasgressori più rapidamente”, ha aggiunto il portavoce.

Downing Street ha chiesto il sostegno di tutti i partiti per il suo tentativo di modernizzare la Camera dei Lord, non eletta. Attualmente i Pari d’Inghilterra possono dimettersi dalla Camera Alta, ma non possono essere rimossi.

Nella serata del 3 febbraio, Mandelson si dimette dalla Camera dei Lord. Azioni giudiziarie già intraprese. La volontà di Starmer di perseguirlo resta comunque valida.

Maddalena Ingroia

