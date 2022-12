REGNO UNITO. Scende l’inflazione, ma i britannici restano ancora al freddo

Tre britannici su dieci non possono permettersi di riscaldare la propria casa e solo un britannico su sei (18%) può permettersi un riscaldamento confortevole.

Secondo un sondaggio YouGov, il 61% dei britannici risparmia e il 15% non accende affatto il riscaldamento. I prezzi dell’elettricità nel Regno Unito sono balzati a livelli record sulla scia di un’ondata di freddo e di una minore produzione eolica.

L’inflazione britannica è scesa più del previsto in novembre dopo aver toccato il massimo in 41 anni ad ottobre, aumentando le speranze che l’impennata dei prezzi avesse raggiunto il suo picco e offrendo un po’ di conforto alla Banca d’Inghilterra che si prepara ad alzare nuovamente i tassi di interesse.

La Bank of England ha avvertito della crescente pressione su famiglie e imprese britanniche a causa dell’inflazione più elevata e dei costi di indebitamento, ma ha affermato di essere più resiliente rispetto a prima della crisi finanziaria globale.

La BoE ha precedentemente segnalato che la Gran Bretagna sta entrando in una lunga recessione e le previsioni del governo hanno previsto una riduzione record degli standard di vita.

Il tasso annuo di inflazione dei prezzi al consumo è sceso al 10,7% a novembre dall’11,1% di ottobre, secondo l’Office for National Statistics, Ons, un calo maggiore di quello previsto dagli economisti in un sondaggio Reuters al 10,9%. Anche gli Stati Uniti e la zona euro hanno registrato cali dell’inflazione più consistenti del previsto per il mese di novembre.

Come altre banche centrali, la BoE sta lottando contro un’inflazione che supera di gran lunga il suo obiettivo del 2% e negli ultimi 12 mesi ha aumentato bruscamente i tassi, compreso un aumento di tre quarti di punto a novembre, il più grande in oltre 30 anni.

La BoE potrebbe aumentare ancora i tassi, portandoli al 3,5% dal 3%, nonostante le previsioni della stessa Banca secondo cui l’economia si sta dirigendo verso una lunga recessione.

L’inflazione in Gran Bretagna è superiore a quella degli Stati Uniti e dell’intera zona euro, anche se inferiore a quella della Germania.

La Banca d’Inghilterra si è trovata in una situazione difficile e i suoi responsabili politici sono sempre più divisi sulla risposta da dare.

L’inflazione britannica ha iniziato a salire l’anno scorso, spinta dalle strozzature post-pandemia nell’economia nazionale e globale, e si è accelerata quando i prezzi dell’energia europea sono saliti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio.

Il mese scorso, l’organo di controllo del bilancio del governo ha avvertito della più grande compressione del tenore di vita da quando sono iniziate le registrazioni negli anni ’50, e la BoE prevede che l’inflazione non tornerà all’obiettivo prima dell’inizio del 2024.

Gli aumenti dei prezzi si sono concentrati in settori come l’alimentazione e l’energia, colpendo maggiormente le persone a basso reddito. A novembre i prodotti alimentari e le bevande sono costati il 16,4% in più rispetto all’anno precedente – l’aumento maggiore dal 1977 – a causa del pane più costoso.

Il ministro delle Finanze Jeremy Hunt ha dichiarato che è «fondamentale prendere le decisioni difficili necessarie per affrontare l’inflazione».

La Gran Bretagna si trova ad affrontare un’ondata di azioni sindacali, soprattutto nel settore pubblico, dove le retribuzioni non hanno tenuto il passo con quelle del settore privato o con l’aumento dei prezzi.

La BoE ha dichiarato che la carenza di manodopera e le frizioni commerciali e migratorie dovute alla Brexit hanno contribuito a far salire i prezzi.

La ripartizione delle componenti dell’inflazione ha offerto segnali contrastanti sulla velocità con cui l’inflazione potrebbe scendere.

L’IPC core – che esclude i prezzi dell’energia, degli alimenti, dell’alcol e del tabacco e che alcuni economisti osservano per valutare le tendenze dei prezzi a lungo termine – è sceso al 6,3% a novembre dal 6,5% di ottobre.

Ma l’inflazione del settore dei servizi – che alcuni funzionari della BoE ritengono rifletta le pressioni salariali trasmesse dalle aziende – si è mantenuta ai massimi da 30 anni di ottobre (6,3%).

L’inflazione dei prezzi al dettaglio – ampiamente utilizzata per i contratti commerciali, le trattative salariali e le obbligazioni indicizzate all’inflazione – è scesa al 14,0% dal 14,2%.

Luigi Medici