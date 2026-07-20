REGNO UNITO. Re Carlo e il cambio in politica estera

La politica estera britannica non è cambiata in modo costituzionale con l’arrivo di Carlo III: la linea resta decisa dal governo, però è mutato il modo in cui Londra la comunica e la “incarna”, sul piano simbolico e diplomatico, mentre il re ha assunto un ruolo più visibile di soft power. Infatti, la novità principale è che Re Carlo viene spesso “usato” per rafforzare relazioni con alleati chiave, soprattutto Stati Uniti, NATO e Ucraina, in un contesto internazionale più teso. A riprova di ciò, la tradizionale linea britannica di forte orientamento atlantico resta intatta, con attenzione a NATO, sicurezza europea e sostegno all’Ucraina. Anche l’uso della monarchia come strumento di immagine internazionale non è una rottura assoluta, ma un’evoluzione più intensa e più visibile di una funzione già esistente. Se prima la monarchia britannica era soprattutto un simbolo di continuità, con Carlo III è diventata più esplicitamente un mezzo di diplomazia preventiva e di gestione delle relazioni con partner e alleati. Il cambiamento è quindi più di stile e di intensità che di sostanza strategica. In una lettura politica, con Carlo III il Commonwealth è stato rilanciato come rete di soft power, non come blocco geopolitico compatto. La differenza rispetto a Elisabetta II sta meno nelle regole e più nell’urgenza: Carlo deve gestire un’organizzazione che oggi è più contestata, più frammentata e quindi più bisognosa di legittimazione simbolica.

Il re, a seguito dell’incoronazione del 6 maggio 2023, è diventato un vettore più attivo di diplomazia pubblica, con visite di Stato, discorsi e gesti cerimoniali che sostengono la strategia del governo. Sui dossier sensibili, soprattutto Ucraina e NATO, Carlo ha dato un tono molto chiaro di continuità atlantica e di sostegno a Kiev. Ad esempio, nel 2025 Re Carlo ha incontrato il presidente ucraino Zelensky 3 volte. A metà maggio, il Re Carlo III ha annunciato che il governo britannico aumenterà la spesa per la difesa e rafforzerà la NATO nell’ambito della sicurezza europea. Ha inoltre sottolineato che il governo britannico “continuerà a fornire un sostegno incrollabile” all’Ucraina. La monarchia viene oggi valorizzata come strumento per mantenere e rafforzare la “special relationship” con Washington anche quando il clima politico è difficile. Il Regno Unito non ha spostato il controllo della politica estera al sovrano: le decisioni restano del governo, come ribadisce l’impostazione del King’s Speech 2026. Il testo del King’s Speech è ampio e include molte misure di politica interna; la dimensione di politica estera, in senso stretto, emerge soprattutto nel capitolo dedicato all’UE e alla sicurezza europea. Il King’s Speech annuncia una legge per rafforzare i rapporti con i partner europei e migliorare la sicurezza europea. Quest’ultimo riferimento mostra che il taglio non è solo commerciale o regolatorio, ma anche strategico e di sicurezza.

Sul Commonwealth, il cambiamento con Carlo III è soprattutto di tono e di pressione politica: il re prova a tenere unita una famiglia di Stati molto più eterogenea, mentre crescono le spinte repubblicane in alcuni regni. Il suo ruolo resta in gran parte simbolico, ma oggi viene usato più attivamente per dare coesione e visibilità all’organizzazione. Carlo III ha ereditato un Commonwealth già attraversato da dubbi sul legame monarchico, e ha dovuto affrontare da subito il tema della possibile uscita di alcuni Paesi. Ha insistito sul fatto che ogni Stato può decidere liberamente se restare monarchia o diventare repubblica; quindi, ha adottato un linguaggio più accomodante rispetto al passato. Il Commonwealth è diventato uno strumento diplomatico più visibile nella strategia di Londra, anche come piattaforma per rafforzare relazioni extra-europee.

La parola Commonwealth richiama alla memoria una fase storica che per molti è conclusa; invece, se si osservano i documenti del Regno Unito si scopre che a partire dalla fine dei rapporti con l’Unione Europea, il Commonwealth è diventato un progetto politico economico e di politica estera di primo piano. Il Commonwealth delle Nazioni, fondato nel 1926, «un’associazione volontaria di stati sovrani indipendenti ed eguali», dove ciascuno è responsabile della propria politica, consultandosi e cooperando “nell’interesse dei popoli”, promuovendo “la comprensione internazionale e la pace nel mondo”. Insieme influenzano la comunità internazionale e apparentemente guidano il mondo verso principi e valori comuni. L’elenco degli stati indipendenti ed eguali ne comprende 56 che formalmente non hanno obblighi reciproci, ma aderiscono alla carta del Commonwealth e riconoscono il re Carlo III come capo dell’organizzazione e l’inglese come lingua del Commonwealth. Tuttavia, se si guarda al sottoinsieme dei “Reami del Commonwealth” — cioè gli stati che riconoscono il sovrano britannico come capo di Stato — sono 15 in totale, Regno Unito incluso. Negli ultimi anni il Commonwealth ha perso interesse politico ed economico e diversi stati stanno pensando di lasciare o abbandonare la corona britannica. In particolare, diverse ex colonie caraibiche si stanno muovendo in tal senso dopo la morte di Elisabetta II. È il caso di Antigua e Barbuda che ha annunciato l’intenzione di indire un referendum per decidere se restare una monarchia costituzionale o diventare una repubblica; anche la Giamaica sta portando avanti il percorso, mentre Barbados ha già compiuto questo passaggio nel 2021.

È generalmente accettato che attualmente la partecipazione al Commonwealth delle Nazioni sia per lo più simbolica per i suoi membri e sia più un tributo alla tradizione -accomunati quasi tutti dalla passata appartenenza all’impero britannico-, ma secondo i detrattori di tali accordi questo è tutt’altro che vero. Chi fa parte del Commonwealth ne sottoscrive la Carta, il documento che indica i valori dell’organizzazione: democrazia, pace e sviluppo. Attualmente il Commonwealth delle Nazioni comprende ex colonie britanniche, ma recentemente lo statuto dell’organizzazione, come base per entrare a far parte delle fila dei suoi membri, presuppone l’esistenza di un legame storico con lo Stato, questa postilla ha fatto sì che nel 2022, le ex colonie francesi, Togo e Gabon, sono state ammesse. In precedenza, erano state accettati anche il Ruanda e il Mozambico, che non erano sotto il dominio della corona britannica. La popolazione dei paesi membri supera i due miliardi e mezzo di persone e, come dicono i “depliant pubblicitari” del Commonwealth, è un terzo di tutta l’umanità. Inoltre, la maggior parte di loro è concentrata nel subcontinente indiano: si tratta del Bangladesh, del Pakistan e della stessa India. Tuttavia, il più grande contingente di paesi è ancora in Africa: 19 repubbliche e due monarchie e al di fuori include anche due dei membri dell’UE: Cipro e Malta.

Anche se il sostegno alla monarchia nel Regno Unito è sceso al 55%, il livello più basso dal 1993, secondo quanto emerso da uno studio di Ipsos e pubblicato dal Telegraph. Negli ultimi tre anni, la percentuale di coloro che sostengono il mantenimento della monarchia è diminuita di 11 punti percentuali. Quando fu rilevato per la prima volta all’inizio degli anni ’90, il 69% dei residenti del paese si dichiarava favorevole al sistema monarchico. In una mossa che può essere considerata di reazione, Re Carlo III di Gran Bretagna rende pubbliche per la prima volta informazioni sull’ammontare delle tasse che paga. I dati sono pubblicati insieme ai bilanci annuali della corte reale, secondo quanto riportato da Reuters a giugno. Il monarca non è legalmente obbligato a pagare l’imposta sul reddito, sulle plusvalenze o di successione relativi ai beni ricevuti dalla Regina Elisabetta II. Nonostante ciò, Carlo III ha volontariamente accettato di pagare alcune tasse, incluse quelle sulla vendita di beni personali. L’Amministrazione Reale ha spiegato che la divulgazione rientra in un’iniziativa volta ad aumentare la trasparenza delle transazioni finanziarie e ad ampliare la comprensione pubblica dei principi contabili di palazzo.

Da ultimo, si aggiunge lo storico accordo firmato il 14 luglio fra UE e Regno Unito su Gibilterra. Il Trattato pone fine a quasi un decennio di limbo post-Brexit per il territorio britannico d’oltremare, ridefinendo radicalmente il suo rapporto fisico ed economico con la Spagna e con l’Unione Europea in generale, inserendosi in quel processo di riavvicinamento già citato. Gibilterra di fatto viene integrata nell’area Schengen: i controlli alle frontiere terrestri vengono eliminati e sostituiti da controlli congiunti. Questa nuova fase dei rapporti con la Spagna culminerà con una visita di Stato dei reali britannici prevista nella seconda metà del 2027. Sarebbe la prima visita di un monarca Windsor nel paese iberico da quella di Elisabetta II nel 1988.

In conclusione, possiamo dire che con Carlo III la monarchia è tornata a essere un asset diplomatico: il re non decide la linea, ma la rende più efficace, ne ha rafforzato lo strumento narrativo e diplomatico. La funzione del sovrano come figura di continuità è diventata “più utile” in una fase di fratture geopolitiche. Rispetto a Elisabetta II, Carlo appare più esplicitamente impegnato su temi come clima, sicurezza europea e sostegno a Kiev; quindi, la corona ha assunto un profilo diplomatico più “attivo” pur restando formalmente neutrale. Da un punto di vista geopolitico, il cambiamento è soprattutto che la Gran Bretagna usa Carlo III per rafforzare la sua credibilità esterna in un contesto in cui il Paese cerca di bilanciare tre assi contemporaneamente: rapporto speciale con Washington, riavvicinamento selettivo con Bruxelles e sostegno all’architettura di sicurezza euro-atlantica. In pratica, non siamo davanti a una nuova dottrina di politica estera “di Carlo”, ma a una politica estera con maggiore soft power monarchico. La corona funziona come moltiplicatore di influenza perché offre continuità, prestigio e un canale diplomatico meno “partitico” rispetto al governo: rende più facile parlare con interlocutori difficili, attenua il costo politico di certe posizioni e offre a Londra una leva simbolica che altri Paesi non hanno.

Paolo Romano

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/