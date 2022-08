REGNO UNITO. Prevista un’impennata dell’80% delle bollette

Milioni di persone nel Regno Unito stanno lottando per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari durante la peggiore crisi del costo della vita in Gran Bretagna da una generazione a questa parte.

E le cose stanno peggiorando. I residenti del Regno Unito subiranno un aumento dell’80% delle bollette energetiche annuali, ha annunciato venerdì scorso l’autorità di regolamentazione del settore, dopo l’impennata record del 54% registrata ad aprile. I costi per il cliente medio passeranno da 1.971 sterline all’anno a 3.549 sterline, riporta AP.

L’ultimo price cap – l’importo massimo che i fornitori di gas possono addebitare ai clienti per unità di energia – entrerà in vigore il 1° ottobre, proprio in concomitanza con l’inizio dei mesi freddi. Le bollette dovrebbero aumentare nuovamente a gennaio, fino a 4.000 sterline.

La causa dell’aumento è l’impennata del prezzo del gas naturale all’ingrosso provocata dalla guerra della Russia in Ucraina, che sta facendo lievitare i prezzi al consumo e sta mettendo in crisi le economie europee che si affidano a questo combustibile per il riscaldamento delle case e la produzione di elettricità.

Tra queste c’è il Regno Unito, che ha il tasso di inflazione più alto tra le sette democrazie più ricche e che da mesi vede scioperi dirompenti in cui i lavoratori chiedono che i salari tengano il passo con il costo della vita sempre più alto.

Secondo le previsioni della Banca d’Inghilterra, gli aumenti dell’energia, insieme al rapido aumento dei costi dei generi alimentari, dovrebbero spingere l’inflazione oltre il massimo da 40 anni del 10,1% registrato a luglio e innescare una recessione nel corso dell’anno.

Gli enti di beneficenza, i responsabili della sanità pubblica e persino le aziende del settore energetico mettono in guardia dagli effetti catastrofici per le persone più povere, che già faticano a permettersi i beni di prima necessità a causa del ritardo dei salari.

Secondo uno studio di maggio della Joseph Rowntree Foundation, un’organizzazione no-profit che si occupa di povertà nel Regno Unito, circa 1 milione di famiglie a basso reddito ha dovuto contrarre nuovi o ulteriori debiti per coprire una bolletta essenziale.

Il calo del tenore di vita è «di una portata che non si vedeva da molti decenni», prosegue la Fondazione, «Richiede davvero interventi politici nazionali grandi e creativi per evitare che quello che è un anno difficile diventi essenzialmente una catastrofe per molte famiglie a basso reddito».

Il governo conservatore britannico è sotto forte pressione per fare di più per aiutare le persone e le imprese – e in fretta. Le autorità hanno dichiarato di voler inviare circa 1.200 sterline alle persone a basso reddito. Quest’inverno ogni famiglia, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, riceverà uno sconto di 400 sterline sulle bollette energetiche.

Molti sostengono che il sostegno finanziario debba essere almeno raddoppiato e alcuni hanno chiesto un congelamento immediato dell’importo che i fornitori possono addebitare per l’energia. Il partito laburista all’opposizione ha chiesto un’estensione della tassa temporanea del governo sui profitti inattesi delle compagnie petrolifere e del gas per contribuire a pagare gli sgravi.

Ma il governo ha dichiarato che non saranno annunciate ulteriori misure fino a quando il partito conservatore non annuncerà il nuovo leader in sostituzione di Boris Johnson, il 5 settembre. Né Liz Truss né Rishi Sunak, i due politici in lizza per diventare il prossimo primo ministro, sembrano sostenere la tassazione dei giganti dell’energia.

Il capo del Tesoro Nadhim Zahawi ha riconosciuto che l’aumento del tetto dei prezzi dell’energia causerà “stress e ansia”. Ma ha ribadito che il governo è pronto a sviluppare altre opzioni per sostenere le famiglie.

I sindacati di diversi settori chiave hanno reagito scioperando per chiedere aumenti salariali al passo con l’inflazione. Una serie di scioperi ferroviari nazionali ha bloccato la rete ferroviaria del Regno Unito durante i giorni di punta di quest’estate, mentre i lavoratori postali e portuali, i netturbini e gli avvocati hanno scioperato a causa di controversie salariali.

Nel frattempo, un movimento di base chiamato “Don’t Pay” sta conducendo una campagna per raccogliere 1 milione di persone che si impegneranno a non pagare le bollette dell’energia il 1° ottobre, se l’aumento dei prezzi dovesse andare avanti. Il gruppo spera che il mancato pagamento di massa costringa le aziende energetiche a porre fine alla crisi.

