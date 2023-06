REGNO UNITO. Nuovo rialzo dei tassi d’interesse visto lo shock dell’inflazione

La Banca d’Inghilterra è pronta ad alzare i tassi di interesse per la tredicesima volta di fila, un giorno dopo che i dati sull’inflazione sono risultati ancora una volta superiori alle attese, con gli investitori divisi sull’entità del nuovo rialzo.

Gli economisti la scorsa settimana erano unanimi nel ritenere che la BoE avrebbe alzato i tassi al 4,75%, il massimo dal 2008, dal 4,5%. Ma dopo che l’inflazione si è mantenuta all’8,7% a maggio, gli investitori hanno valutato una probabilità del 45% che la BoE opti per una mossa più consistente e aumenti i tassi di mezzo punto percentuale, anche se aumentano i timori per il colpo ai detentori di mutui e per il rischio di una recessione, riporta Reuters.

L’economia britannica, colpita dallo shock della Brexit, dalla pandemia e dall’impennata dei prezzi del gas causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha finora evitato una recessione ampiamente prevista per il 2023, anche se quest’anno la crescita dovrebbe attestarsi su un minimo dello 0,25%, secondo le previsioni della BoE.

A differenza della maggior parte delle altre grandi economie, la produzione ha a malapena recuperato i livelli precedenti alla pandemia. Tuttavia, le due letture dell’inflazione dopo l’ultimo rialzo dei tassi della BoE a maggio sono state entrambe più alte del previsto.

Le famiglie inglesi stanno vedendo aumentare le spese per i mutui, con una media di nuovi tassi fissi a due anni salita al 6,15% mercoledì, in previsione di ulteriori aumenti dei tassi. I mercati finanziari stimavano che la BoE avrebbe continuato ad alzare i tassi fino a raggiungere il 6% – il massimo dal 2001 – più della Federal Reserve statunitense, che è vista inasprire solo di un quarto di punto in più, e della Banca Centrale Europea, che gli investitori prevedono possa muoversi due volte in più.

Il primo Ministro Rishi Sunak – che si è impegnato a dimezzare l’inflazione quest’anno nel tentativo di riconquistare il sostegno degli elettori in vista delle elezioni nazionali previste per il 2024 – ha dichiarato di sostenere pienamente gli sforzi della BoE per contenere i prezzi.

«Sento la profonda responsabilità morale di assicurarmi che il denaro che guadagnate mantenga il suo valore», ha detto Sunak. Stando a Sky News, alcuni membri del governo ritengono che il governatore Andrew Bailey stia fallendo nel suo lavoro.

Il mese scorso la banca centrale inglese ha previsto che l’inflazione dei prezzi al consumo, che ha raggiunto un massimo di 41 anni dell’11,1% nell’ottobre 2022, scenderà a poco più del 5% entro la fine di quest’anno e sarà al di sotto del suo obiettivo del 2% all’inizio del 2025.

Un calo significativo dell’inflazione è quasi inevitabile, dato che i prezzi dell’energia sono scesi dai picchi dello scorso anno.

Ma portare l’inflazione dal 5% al 2% potrebbe rivelarsi un compito più difficile del calo iniziale: l’inflazione di fondo – che esclude i prezzi più volatili per mostrare una tendenza di fondo – è salita a maggio a un massimo di 31 anni.

I salari continueranno a crescere a un tasso annuo di circa il 6%, quasi il doppio del livello compatibile con un’inflazione del 2%, data la carenza di lavoratori a disposizione di molti datori di lavoro. Nei decenni precedenti, la crescita dei salari britannici è rallentata solo dopo un forte aumento della disoccupazione, e la BoE dovrebbe architettare una recessione che spinga la disoccupazione al 6,0%-6,5% dall’attuale 3,8% per raggiungere questo obiettivo.

La maggior parte degli economisti ritiene più probabile che i tassi raggiungano un picco vicino al 5%, dato che i recenti cali dei costi dell’energia e delle materie prime influiscono sui prezzi di altri beni e servizi: «I prezzi di mercato per molti altri rialzi dei tassi potrebbero ribaltarsi abbastanza rapidamente, soprattutto se l’inflazione più debole si allea con l’allentamento delle pressioni salariali», hanno scritto gli strateghi di Nomura.

Tommaso Dal Passo