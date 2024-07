REGNO UNITO. Lord Robertson dovrà ripotenziare le forze armate

La Gran Bretagna ha affermato che rafforzerà le sue forze armate per assicurarsi che il paese sia pronto ad affrontare quello che il nuovo ministro della Difesa ha definito un “quartetto mortale”, comprendente Cina, Iran e Corea del Nord. e Russia.

Martedì 16 luglio, il governo ha nominato George Robertson, ex segretario generale della NATO, per condurre una revisione delle forze armate britanniche che riferirà nella prima metà del 2025.

Robertson, ex ministro della Difesa britannico alla fine degli anni ’90 e che ha diretto la NATO dal 1999 al 2003, ha affermato che le forze armate devono essere pronte alla battaglia dato il livello di minaccia.

“Ci troviamo di fronte a un quartetto mortale di nazioni che lavorano sempre più insieme, e noi in questo paese, e l’alleanza NATO che si è riunita con tanto successo la scorsa settimana, dobbiamo essere in grado di affrontare quel particolare quartetto così come gli altri problemi”, ha detto ai media britannici.

Il primo ministro Keir Starmer ha riconfermato il suo impegno ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del PIL in un vertice della NATO negli Stati Uniti pochi giorni dopo la sua elezione, anche se deve ancora dire quando ciò accadrà.

Lanciando la revisione, Starmer, descrivendo le forze armate come “svuotate”, ha affermato di voler aumentare in modo responsabile la spesa per garantire la resilienza a lungo termine. Le forze armate di Sua Maestà britannica hanno subito profondi e pesanti ridimensionamenti durante gli anni di governo conservatore.

Robertson ha dichiarato: “Il vertice della NATO della scorsa settimana a Washington ha reso perfettamente chiaro che la sfida della Cina era qualcosa che doveva essere presa davvero molto, molto seriamente”.

Anche Fiona Hill, ex consigliera presidenziale degli Stati Uniti ed esperta di politica estera, avrebbe supervisionato la revisione, insieme al generale in pensione dell’esercito britannico, Richard Barrons, ex comandante del comando congiunto delle forze.

Tommaso Dal Passo

