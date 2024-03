REGNO UNITO. Londra vieta agli stati stranieri di possedere giornali britannici

Il governo britannico vieterà agli stati stranieri di possedere giornali e riviste britanniche, ha affermato il governo. L’azione fa seguito alla proposta di acquisizione del Daily Telegraph e dello Spectator da parte di una società di investimento sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti, RedBird IMI.

Il governo ha affermato che la legislazione proposta “fornirebbe ulteriori protezioni per la libertà di stampa”. Ma un portavoce del gruppo finanziato dagli Emirati Arabi Uniti ha affermato di essere “estremamente deluso dallo sviluppo di oggi”, riportano Reuters e MercoPress.

L’opposizione laburista ha indicato che sosterrà il cambiamento, che sarà un emendamento alla nuova legge in discussione la prossima settimana.

C’è stata una crescente pressione trasversale sui partiti affinché il governo agisse e mercoledì si trovava ad affrontare una possibile sconfitta alla Camera dei Lord da parte di colleghi che volevano vedere un’azione urgente.

Annunciando il divieto, Lord Parkinson di Whitley Bay ha affermato che la nuova legge “escluderebbe fusioni di giornali e riviste periodiche che coinvolgano proprietà, influenza o controllo da parte di stati stranieri”. Il governo presenterà un emendamento alla legge sui mercati digitali, sulla concorrenza e sui consumatori – che avrà la sua terza lettura la prossima settimana – per bloccare tali accordi, ha aggiunto.

Lord Parkinson ha inoltre confermato che il divieto di buyout non si applicherà alle emittenti. Ciò avviene mentre il fondo di investimento RedBird IMI continua la sua spinta per prendere il controllo dei giornali Daily e Sunday Telegraph e della rivista di attualità Spectator, dopo aver saldato i debiti del suo precedente proprietario.

Il fondo è posseduto al 75% da Sheikh Mansour, vice primo ministro e vice presidente degli Emirati Arabi Uniti, noto soprattutto nel Regno Unito per aver trasformato il Manchester City Football Club.

La nuova legge del governo potrebbe applicarsi all’acquisizione del Telegraph Media Group se la legge fosse approvata rapidamente, ha suggerito Lord Parkinson.

In una dichiarazione in reazione alla mossa, un portavoce di RedBird IMI ha affermato che “rimangono impegnati” a investire nei media globali, aggiungendo: “Ora valuteremo i nostri prossimi passi, con gli interessi commerciali che continueranno a essere l’unica priorità”.

Hanno continuato: “Ad oggi, Redbird IMI ha effettuato sei investimenti nel Regno Unito e negli Stati Uniti e riteniamo che l’ambiente mediatico del Regno Unito meriti ulteriori investimenti. Come per ciascuno dei nostri accordi, siamo stati chiari sul fatto che l’acquisizione di The Telegraph e The Spectator è stata un’impresa completamente commerciale”.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/