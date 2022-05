REGNO UNITO. Londra vara le nuove fregate Type 31

La costruzione della prima delle cinque nuove fregate Type 31 della Royal Navy è in corso in Scozia. Nella nuovissima sala di montaggio nel cantiere di Rosyth, la chiglia della HMS Venturer è stata posata in una cerimonia formale che ha segnato l’inizio della costruzione della nave. Sarà completamente costruita nei prossimi mesi e, al suo fianco dal prossimo anno, ci sarà la seconda nave della classe: HMS Active.

Jeremy Quin, ministro della Difesa, ha detto che la posa della chiglia è una «pietra miliare enormemente importante … in particolare per HMS Venturer, essendo la prima di una nuova classe di fregate per la Royal Navy», riporta MercoPress. La chiglia è stata posta su una moneta coniata appositamente per l’occasione, in linea con la tradizione navale, e osservata dai rappresentanti della Marina e dell’industria navale.

La moneta è stata disegnata da Josh Duffy, di sette anni, la cui madre lavora per Babcock, la ditta che costruisce la nave, e si dice che porti fortuna alla nave e al suo equipaggio.

Il contrammiraglio Paul Marshall, direttore delle acquisizioni per la Royal Navy, ha detto che la cerimonia della posa della chiglia unisce «la tradizione della Royal Navy con la costruzione navale del XXI secolo». Ha aggiunto che «l breve periodo di sette mesi tra il taglio del primo acciaio della HMS Venturer e la posa della sua chiglia» mostra il ritmo del programma Type 31 e «dovrebbe garantire che la Royal Navy ottenga la capacità di cui ha bisogno in tempo».

La sala Venturer è abbastanza grande da permettere la costruzione di due fregate, ciascuna più lunga, più larga e più pesante delle Type 23, allo stesso tempo. Le Type 31 da 6.000 tonnellate sono più grandi delle attuali Type 23 che sostituiscono, ma più corte e più leggere delle fregate Type 26, anch’esse in costruzione per la flotta. Le Type 26 si concentreranno sulla guerra antisommergibile, permettendo alle Type 31 di effettuare pattugliamenti ovunque sia necessario.

Ogni nave è equipaggiata con tre barche Pacific 24, usate per il lavoro di abbordaggio e di ricerca e per la lotta ai narcotici. Sono anche armate con un cannone da 57 mm e due cannoni secondari da 40 mm, missili di difesa aerea Sea Ceptor, sensori e sistemi informatici.

Il ponte di volo della nave può ospitare elicotteri fino alle dimensioni di un Chinook, anche se più tipicamente ospiterà Merlin e Wildcat della Royal Navy. Un equipaggio standard sarà fatto da poco più di 100 uomini, ma con spazio, in particolare per i distaccamenti dei Royal Marine, per un massimo di 187 persone a bordo.

Tutte e cinque le navi in costruzione prendono i loro nomi da predecessori famosi per azioni e gesta ispiratrici. La HMS Venturer, per esempio, prende il nome dal primo sottomarino a silurare e distruggere un’altra imbarcazione mentre entrambe erano sommerse.

La costruzione delle fregate Type 31 fa parte di un più ampio investimento nei cantieri e nell’industria del Regno Unito nell’ambito della strategia nazionale di costruzione navale del governo, per più di 4 miliardi di sterline solo nei prossimi tre anni. Il denaro speso dalla Difesa da sola sostiene direttamente circa 25.000 posti di lavoro in tutto il Regno Unito, più circa 20.000 posti di lavoro sostenuti indirettamente.

