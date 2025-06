REGNO UNITO. Londra si prepara alla guerra contro Mosca. È il nuovo Grande Gioco 

Il Regno Unito ha annunciato un importante potenziamento delle sue infrastrutture di difesa per affrontare una “nuova era di minacce” causata dalla “crescente aggressività russa”.

Il pacchetto, presentato il 2 giugno, include ingenti investimenti in un programma di testate nucleari, una flotta di sottomarini d’attacco e fabbriche di munizioni e fa parte di una Revisione Strategica della Difesa (Strategic Defence Review) che, secondo il primo Ministro Keir Starmer, porterà il Paese alla “prontezza bellica”, riporta Al Jazeera.

“La minaccia che ora affrontiamo è più grave, più immediata e più imprevedibile che in qualsiasi altro momento dalla Guerra Fredda”, ha dichiarato Starmer durante la presentazione della revisione a Glasgow. “Siamo di fronte alla guerra in Europa, a nuovi rischi nucleari, a attacchi informatici quotidiani, alla crescente aggressività russa nelle nostre acque, che minaccia i nostri cieli”, ha aggiunto.

La SDR, la prima del Regno Unito dal 2021, è stata guidata dall’ex Segretario Generale della NATO George Robertson. Starmer ha affermato che ciò avrebbe portato “cambiamenti fondamentali” alle forze armate, tra cui “il passaggio alla prontezza operativa”, il ricentramento di una strategia difensiva “NATO first” e l’accelerazione dell’innovazione.

“Ogni parte della società, ogni cittadino di questo Paese, ha un ruolo da svolgere perché dobbiamo riconoscere che le cose sono cambiate nel mondo di oggi”, ha affermato. “La prima linea, se vogliamo, è qui”.

Il Regno Unito si è affrettato a riarmarsi di fronte a quella che considera una crescente minaccia russa. La SDR descrive la Russia come una minaccia “immediata e urgente”, mentre definiva la Cina una “sfida sofisticata e persistente”. Il timore che gli Stati Uniti siano diventati un alleato meno affidabile sotto la presidenza di Donald Trump e che ridurranno la loro presenza militare in Europa, in seguito alle richieste di Trump agli stati membri della NATO di aumentare la spesa per la difesa, è un altro fattore significativo.

Il governo di Starmer si è impegnato a febbraio ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del prodotto interno lordo entro il 2027, il che segnerebbe il “maggiore aumento sostenuto della spesa per la difesa dalla fine della Guerra Fredda”. Il governo ha dichiarato che taglierà gli aiuti esteri per contribuire a finanziare la spesa.

Sulla base delle raccomandazioni contenute nella SDR, il governo ha dichiarato che avrebbe aumentato le scorte e la capacità produttiva di armi, che potrebbe essere aumentata se necessario.

Un totale di 1,5 miliardi di sterline sarà destinato alla costruzione di “almeno sei fabbriche di munizioni e materiali energetici”, con l’obiettivo di produrre 7.000 armi a lungo raggio. Di conseguenza, si prevede che la spesa totale del Regno Unito per le munizioni raggiungerà i 6 miliardi di sterline durante l’attuale legislatura, cioè entro il 2029.

È inoltre previsto il progetto di costruire fino a 12 nuovi sottomarini d’attacco nell’ambito dell’alleanza militare AUKUS con Australia e Stati Uniti.

La Difesa britannica ha inoltre dichiarato che investirà 15 miliardi di sterline nel suo programma di testate nucleari. La scorsa settimana, ha promesso 1 miliardo di sterline per la creazione di un “comando informatico” per fornire supporto sul campo di battaglia.

In questa maniera, Londra ha sottolineato il ruolo fondamentale della Royal Navy britannica nel sostenere tali requisiti nella regione del Nord Atlantico.

La sfida nordatlantica per la NATO e i suoi Stati membri è stata sottolineata dal Segretario di Stato britannico per la Difesa, John Healey, nella sua dichiarazione alla Camera dei Comuni britannica in cui annunciava il rilascio di SDR. “Le minacce che affrontiamo sono ora più gravi e meno prevedibili che in qualsiasi altro momento dalla fine della Guerra Fredda. Ci troviamo di fronte alla guerra in Europa, alla crescente aggressività russa, a nuovi rischi nucleari e a quotidiani attacchi informatici in patria”. “In un mondo più pericoloso, SDR conferma che dobbiamo muoverci verso la prontezza operativa. La prontezza operativa significa una deterrenza più forte”, ha proseguito Healey. “Preveniamo le guerre essendo abbastanza forti da combatterle e vincerle”. In questo contesto, SDR è progettato per trasformare la difesa del Regno Unito, rafforzare la NATO, ripristinare la prontezza operativa, garantire il deterrente nucleare sottomarino del Regno Unito e sviluppare tecnologie avanzate, ha affermato, riporta Naval News.

Healey ha sottolineato il ruolo in evoluzione della Royal Navy in questo contesto, affermando che una nuova marina ibrida e ampliata includerà il missile balistico a propulsione nucleare Dreadnought e i sottomarini d’attacco a propulsione nucleare SSN-AUKUS (SSBN, SSN), navi da guerra all’avanguardia, unità navali autonome e portaerei che ospiteranno il primo stormo di aerei “ibridi” in Europa.

La capacità navale di nuova generazione e all’avanguardia della Royal Navy, basata in particolare sulle fregate Tipo 26 in costruzione, sarà fondamentale per sviluppare rapidamente una capacità antisommergibile (ASW) potenziata, integrata con altre piattaforme con equipaggio (come i velivoli da pattugliamento marittimo e gli SSN) e sistemi marittimi senza equipaggio (in tutti i settori). In questo contesto, SDR ha sottolineato la necessità del Regno Unito di collaborare con altri paesi e partner commerciali per accelerare l’implementazione della capacità ASW. L’SDR ha inoltre raccomandato alla Royal Navy di valutare l’evoluzione da una piattaforma di guerra antiaerea (AAW) con equipaggio, come il cacciatorpediniere Type 45 in servizio, a un sistema di dominio aereo con equipaggio minimo o autonomo, in grado di integrare tecnologie emergenti come le armi ad energia diretta e di migliorare la connettività con altre risorse di difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) del Regno Unito.

Per quanto riguarda le navi autonome nel dominio marittimo, l’SDR ha evidenziato il ruolo cruciale di proteggere le infrastrutture sottomarine critiche e di pattugliare il Nord Atlantico e altre aree.

SDR ha evidenziato un’area di particolare interesse e specializzazione per la Royal Navy: la deterrenza e la difesa nel Nord Atlantico, incluso ciò che la Royal Navy definisce un “bastione atlantico” per contrastare le minacce sottomarine.

L’ambasciata russa ha rilasciato una dichiarazione martedì criticando quella che ha descritto come “una nuova salva di retorica anti-russa”.

“La Russia non rappresenta una minaccia per il Regno Unito e il suo popolo”, si legge nella dichiarazione. “Non nutriamo intenzioni aggressive e non abbiamo intenzione di attaccare la Gran Bretagna. Non siamo interessati a farlo, né ne abbiamo bisogno”. Le relazioni tra Russia e Gran Bretagna sono al livello più basso dalla Guerra Fredda. Si sono ulteriormente deteriorate dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, e la Gran Bretagna e altri membri della NATO hanno fornito ingenti aiuti militari e altro supporto a Kiev, riporta Reuters.

Anche l’ambasciata cinese a Londra ha criticato la revisione della difesa britannica, affermando in una dichiarazione di martedì che il documento travisava deliberatamente la politica di difesa di Pechino per giustificare l’espansione militare britannica.

La revisione aveva descritto la Cina come “una sfida sofisticata e persistente”, citando la sua rapida modernizzazione militare, incluso un arsenale nucleare ampliato, e affermando che Pechino stava probabilmente ricorrendo a spionaggio e attacchi informatici e rubando proprietà intellettuale.

