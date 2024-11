REGNO UNITO. Londra rottama navi, elicotteri e droni militari per risparmiare

Il ministro della Difesa britannico John Healey ha dichiarato il 20 novembre che avrebbe liberato 500 milioni di sterline per i bilanci militari in cinque anni, demolendo diverse navi della Royal Navy, dismettendo un sistema di droni e ritirando una serie intera di elicotteri.

“Queste non saranno le ultime decisioni difficili che dovrò prendere”, ha detto Healey al parlamento mercoledì mentre faceva l’annuncio, riporta Reuters.

Ha affermato che porre fine alle capacità avrebbe fatto risparmiare al Ministero della Difesa 150 milioni di sterline in due anni e 500 milioni in cinque anni, con tutti i risparmi trattenuti nei bilanci della difesa.

“Il ritiro delle vecchie attrezzature” è necessario poiché il Regno Unito cerca di “passare a nuove capacità e rendere le nostre forze armate adatte al futuro”, ha affermato Healey. “Queste decisioni offriranno un miglior rapporto qualità-prezzo e ci assicureranno di essere in una posizione migliore per modernizzare e rafforzare la difesa del Regno Unito”, ha poi affermato Healey.

La Gran Bretagna ha affermato che prevede di spendere il 2,5% del PIL per la difesa in futuro, ma nel breve termine le sue finanze sono schiacciate dalla necessità di spendere di più per servizi pubblici come sanità e istruzione.

HMS Albion e HMS Bulwark, due navi d’assalto anfibie che sono state utilizzate per sbarcare i Royal Marines, saranno ritirate dal servizio a marzo 2025, ha detto Healey, aggiungendo che anche HMS Northumberland, una fregata di tipo 23, sarà ritirata invece di essere ristrutturata.

Il Watchkeeper Mk 1 Uncrewed Aerial System dell’esercito sarà ritirato insieme a 14 vecchi elicotteri Chinook e un certo numero di elicotteri Puma.

Ha attribuito la colpa all'”eredità fiscale” del precedente governo per la necessità di effettuare tagli per pareggiare i bilanci a breve termine e ha affermato che gli alleati della Gran Bretagna erano stati informati dei suoi piani.

Stando a Politico, la mossa è stata condannata dal partito conservatore dell’opposizione. Parlando in parlamento, il segretario ombra alla Difesa James Cartlidge ha affermato che la decisione rischiava di “indebolire la nostra sicurezza nazionale”.

