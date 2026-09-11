REGNO UNITO. Londra mobiliterà 95mila riservisti nel 2027

Il Regno Unito sta preparando un’esercitazione militare per valutare la propria capacità di mobilitazione in caso di crisi o conflitto su larga scala. L’iniziativa metterà alla prova la Riserva Strategica Britannica, composta principalmente da veterani e da circa 95.000 ex militari di carriera e riservisti.

La sottosegretaria di Stato parlamentare per le forze armate del Regno Unito, Louise Sandher-Jones, ha annunciato l’esercitazione durante una sessione della Commissione nazionale per la resilienza della Camera dei Lord, riporta ZM. Ha spiegato che le attività serviranno a testare le procedure per localizzare, mobilitare, equipaggiare e reintegrare gli ex militari.

L’esercitazione prevista per il 2027 non ha ancora un numero definito di partecipanti. Tuttavia, il governo intende verificare su larga scala se sia in grado di impiegare efficacemente questo personale in una situazione che richieda un rapido ampliamento delle proprie forze armate.

Sandher-Jones ha spiegato che l’esercitazione consentirà di rivedere le procedure di “richiamo, dispiegamento ed equipaggiamento” dei membri della riserva. Il Ministro ha inoltre osservato che il ministero della Difesa (MoD) si troverà ad affrontare una sfida “di una portata che non si vedeva da molto tempo”.

La stessa Sandher-Jones è membro della Riserva Strategica, avendo prestato servizio come ufficiale dell’intelligence nell’esercito britannico. Ricordando il suo congedo dalle Forze Armate, ha dichiarato: “Quando ho lasciato l’esercito e ho scoperto di essere nella Riserva Strategica, ho semplicemente archiviato la cosa e non ci ho più pensato”. Ora, la sottosegretaria ritiene che la situazione sia cambiata. “Non siamo più a quel punto: la riserva strategica rappresenta un impegno reale per chi ne fa parte “, ha dichiarato davanti alla commissione parlamentare.

La Riserva Strategica si differenzia dai circa 32.000 riservisti volontari che mantengono un’attività militare regolare. È composta principalmente da ex membri delle Forze Armate che conservano l’obbligo legale di rientrare in servizio in determinate circostanze. Quest’anno il governo britannico ha modificato le condizioni applicabili alla riserva. Tra le misure adottate figurano l’innalzamento dell’età massima per la coscrizione, da 55 a 65 anni, e l’ampliamento delle circostanze in cui questo personale può essere mobilitato.

Finora, i regolamenti coprivano situazioni come una minaccia nazionale, una grave emergenza o un attacco contro il Regno Unito. Le nuove disposizioni includono anche i preparativi per una situazione di guerra come possibile motivo per avviare la mobilitazione.

Il Ministero della Difesa sta inoltre cercando di risolvere i problemi relativi al rintracciamento degli ex militari. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Maresciallo dell’Aeronautica Sir Richard Knighton, ha avvertito che attualmente non esiste un sistema efficace per localizzare e mantenere i contatti con tutti i membri della Riserva Strategica.

Knighton ha osservato che la guerra in Ucraina ha modificato la valutazione britannica della mobilitazione. Ha spiegato che la durata del conflitto ha reso necessaria una revisione delle modalità di reintegrazione degli ex militari che attualmente lavorano nel settore civile o sono addirittura in pensione. La mobilitazione pianificata non si limiterà all’impiego dei veterani in ruoli di combattimento. Il Ministero della Difesa ha individuato, all’interno di questa riserva, competenze in settori quali la sicurezza informatica, l’intelligence, la medicina e le comunicazioni.

Il generale Paul Griffiths, comandante dello Standing Joint Command, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di avere a disposizione personale con le capacità necessarie in caso di crisi. ” Con l’aumentare della minaccia alla nostra nazione, dobbiamo garantire che le nostre Forze Armate possano schierare il numero e le capacità necessarie per affrontarla “, ha affermato.

L’esperienza maturata durante la guerra in Ucraina ha influenzato anche questa politica. Il Ministero della Difesa ha sottolineato l’importanza dell’impiego dei riservisti e della partecipazione di vari settori della società come elementi chiave per sostenere la risposta militare durante un conflitto prolungato.

I riservisti britannici partecipano già alle operazioni in corso. Nel 2024, più di un quinto del personale militare impiegato nell’Operazione Interflex, il programma britannico di addestramento delle forze ucraine, era costituito da riservisti. L’esercitazione del 2027 fa parte di una più ampia revisione della capacità della Gran Bretagna di mobilitare il personale durante un’emergenza. L’obiettivo è determinare se le autorità siano in grado di individuare i veterani, valutarne le competenze, emettere le chiamate di servizio e fornire loro l’equipaggiamento necessario.

L’iniziativa coincide anche con le crescenti pressioni su Londra affinché aumenti la spesa per la difesa. Il governo britannico è infatti chiamato a portarla al 3% del prodotto interno lordo entro la fine del decennio, rispetto al 2,4% circa dello scorso anno.

Nel frattempo, le autorità stanno preparando una campagna per migliorare la preparazione della popolazione alle emergenze. Tra le situazioni prese in considerazione figurano eventi meteorologici estremi e attacchi informatici, mentre Londra sta anche esplorando nuove modalità per integrare i giovani nelle organizzazioni legate alla difesa.

La necessità di ampliare la base di personale militare disponibile coincide con un calo costante delle nuove reclute. Un rapporto della Strategic Defence Review del Ministero della Difesa ha rilevato che il reclutamento nelle forze armate britanniche regolari è diminuito del 47% negli ultimi 25 anni.

Luigi Medici

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