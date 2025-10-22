REGNO UNITO. Londra e Edimburgo litigano su chi debba pagare i conti di Trump

I governi scozzese e britannico sono divisi su chi dovrebbe pagare il conto di 26 milioni di sterline per le recenti visite di Donald Trump e JD Vance in Scozia.

Il presidente degli Stati Uniti ha trascorso quattro giorni visitando i suoi campi da golf nell’Ayrshire e nell’Aberdeenshire a luglio, mentre il vicepresidente ha trascorso circa quattro giorni nell’Ayrshire il mese successivo, riporta SkyNews.

In una lettera al Segretario del Tesoro James Murray, il Segretario alle Finanze scozzese Shona Robison ha affermato che le visite hanno imposto “sostanziali oneri operativi e finanziari ai servizi pubblici scozzesi, in particolare alla Polizia scozzese”.

La Robison ha affermato che il costo aggiuntivo stimato per la sola gestione della polizia durante la visita presidenziale è stato di circa 20 milioni di sterline, riflettendo il picco di dispiegamento giornaliero di oltre 4.000 agenti, mentre il costo per il viaggio del vicepresidente è stato di circa 6 milioni di sterline.

Il parlamentare dello SNP ha affermato che, sebbene entrambe le occasioni siano state inquadrate come visite private, sono state “diplomaticamente significative”.

Ha scritto: “A seguito della vostra decisione di non stanziare fondi per la Scozia per i costi sostenuti in relazione alla visita del Presidente Donald Trump in Scozia nel luglio 2025 e alla successiva visita del Vicepresidente J.D. Vance, vi scrivo per chiedervi di riconsiderare questa decisione e di rimborsare integralmente il costo delle visite”.

Il governo del Regno Unito ha affermato che le visite erano private e “non rientravano negli affari ufficiali del governo britannico”, e che il governo scozzese è “responsabile dei costi di gestione delle forze dell’ordine”.

Durante la sua permanenza in Scozia, il presidente ha giocato a golf per diverse partite, ha inaugurato un nuovo campo da golf e ha incontrato il primo Ministro Keir Starmer, il primo Ministro scozzese John Swinney e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Riferendosi alle visite di quest’estate, ha scritto: “È importante notare che queste visite non sono state avviate dal governo scozzese, né facevano parte di iniziative politiche decentrate (…) Pur riconoscendo che questa non è stata una visita ufficiale avviata dal governo del Regno Unito, qualsiasi visita di un presidente e di un vicepresidente in carica costituirà sempre un evento di alto profilo.

“Esistono chiari precedenti, in cui il governo del Regno Unito ha sostenuto i costi di polizia per le visite di personalità straniere in nazioni decentrate, compresi i costi della visita del presidente nel 2018 (…) Sebbene la parte londinese della visita del 2018 fosse per impegni ufficiali, la parte scozzese non lo era.”

La lettera è stata inviata la scorsa settimana. Il ministro delle finanze scozzesi Ivan McKee ha affermato che il governo del Regno Unito dovrebbe rimborsare l’intero costo. Ha aggiunto: “Le visite facevano parte delle relazioni internazionali del governo del Regno Unito, con il primo Ministro che ha incontrato formalmente il presidente in due località in Scozia durante la sua visita.

“È del tutto inaccettabile aspettarsi che il governo scozzese paghi il conto per quelle che chiaramente non erano visite private, come sostiene il governo del Regno Unito.”

Un portavoce del governo britannico ha dichiarato: “Si trattava di visite private del presidente e del vicepresidente in Scozia, non di affari ufficiali del governo britannico (…) Il governo scozzese è responsabile dei costi di gestione in Scozia, secondo gli accordi di finanziamento devoluti concordati.”

Si ritiene che la visita di Trump nel 2018 abbia fatto seguito a un invito del governo del Regno Unito, e pertanto si è applicato il Principio 10 della Dichiarazione sulla politica di finanziamento.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/