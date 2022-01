REGNO UNITO. L’MI5 becca la spia cinese “in bella vista”

L’agenzia di intelligence interna della Gran Bretagna, l’MI5, è sotto pressione per spiegare perché non ha avvertito prima i legislatori sulle attività di una sospetta spia cinese, che i secondo i servizi di sicurezza era «consapevolmente impegnata in interferenze politiche nel Regno Unito».

Le agenzie di sicurezza britanniche, riporta VoA, hanno avvertito negli ultimi mesi che la Cina stava aumentando l’attività di spionaggio nel paese, ma la presunta spia Christine Lee, consigliere legale dell’ambasciata cinese, è stata autorizzata a lavorare senza ostacoli e ha persino ricevuto un premio nel 2019 da 10 Downing Street.

Secondo un allarme inviato dall’MI5 la scorsa settimana alle autorità della Camera dei Comuni, Lee ha facilitato e incanalato donazioni finanziarie dalla Cina a partiti politici e parlamentari e ha trascorso la parte migliore di tre decenni a stabilire connessioni con politici e personaggi di alto livello.

L’allarme dell’MI5 riportava che Lee fosse un agente del Dipartimento del Lavoro del Fronte Unito, un dipartimento che riferisce direttamente al Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese; Lee ha usato le donazioni finanziarie per ottenere l’accesso ai politici britannici e per esercitare influenza politica. Uno dei maggiori beneficiari è stato l’anziano deputato laburista Barry Gardiner.

Il ministero degli Esteri cinese ha negato le accuse venerdì. L’ambasciata cinese in Gran Bretagna ha detto che le accuse contro Lee erano parte di una campagna di «diffamazione e intimidazione contro la comunità cinese nel Regno Unito».

Tra il 2015 e il 2020, lo studio legale di Lee, con sede nella città inglese di Birmingham, da solo ha donato 900.000 dollari a Gardiner per la gestione del suo ufficio. Il legislatore laburista ha impiegato uno dei figli di Lee nel suo ufficio privato. Gardiner ha detto a un’emittente londinese che Christine Lee avrebbe cercato la sua opinione su «chi fosse in alto e chi in basso in politica».

Il legislatore britannico ha detto di essere stato «in contatto con i nostri servizi di sicurezza per un certo numero di anni» su Lee e di aver riportato correttamente tutte le donazioni. Gardiner è stato per un certo periodo il principale portavoce del Labour sull’energia e il cambiamento climatico e sul commercio internazionale. Ha generalmente preso posizioni pro-Pechino ed è stato un sostenitore di una controversa centrale nucleare in costruzione in Gran Bretagna in collaborazione con una società energetica di proprietà dello stato cinese.

Nata in Cina, Lee, cittadina britannica naturalizzata, si è stabilita nelle Midlands inglesi negli anni ’80 e ha fondato uno studio legale di successo con sede principale a Birmingham e filiali nella Chinatown di Londra, Pechino, Hong Kong e Guangzhou.

Damian Hinds, il ministro della Sicurezza, ha detto che ci sarebbe stata una revisione per esaminare come Lee sia riuscita a stringere legami con figure dell’establishment. Hinds ha detto che l’incidente ha dimostrato il modo in cui i paesi ostili stanno cercando di interferire con la politica britannica.

I servizi britannici dicono che Lee era sospettata di cercare di influenzare diversi parlamentari, indipendentemente dalle loro affiliazioni di partito. Diversi legislatori, anche anziani, dei partiti conservatore, laburista e liberaldemocratico hanno ricevuto donazioni e lei aveva accesso a una serie di primi Ministri britannici. Nel 2019, ha ricevuto un Point of Light Award dall’allora primo ministro Theresa May per il suo lavoro a favore della comunità britannico-cinese. Il premio è stato revocato.

Per i funzionari dell’intelligence britannica che il caso di Lee era da manuale: vendita di influenza, arruolando simpatizzanti e identificando potenziali reclute: il classico caso di una spia che si nasconde in piena vista. Lo studio legale Lee consigliava l’ambasciata cinese, e l’avvocato è stata fotografata accanto al presidente cinese Xi Jinping.

Anna Lotti