REGNO UNITO. L’economia britannica non cresce

L’economia britannica ha registrato una crescita mensile pari a zero a luglio, dopo un forte calo della produzione industriale, in linea con le aspettative di un inizio più lento nella seconda metà del 2025, ma comunque deludente per il governo in vista della legge di bilancio di novembre.

Dopo un primo semestre positivo, gli economisti prevedono un rallentamento della crescita nel secondo semestre, poiché i dazi statunitensi continuano a gravare sull’economia globale e la Gran Bretagna deve far fronte alle difficoltà derivanti dall’aumento dell’inflazione e dall’incertezza su chi sarà colpito dai probabili aumenti delle tasse entro la fine dell’anno. riporta Reuters.

Il ministro delle Finanze Rachel Reeves ha dichiarato giovedì scorso che l’economia “non è in crisi, ma sembra bloccata”, mentre ha delineato misure per semplificare parte del sistema fiscale. I dati di venerdì hanno mostrato che la produzione manifatturiera, che rappresenta il 9% dell’economia, è scesa di un consistente 1,3% su base mensile a luglio, il calo più significativo in un anno, trainato da computer, elettronica e prodotti farmaceutici, secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica.

Tuttavia, il settore dei servizi, molto più ampio, è cresciuto dello 0,1% su base mensile, leggermente al di sopra delle aspettative di un sondaggio Reuters.

Il PIL era aumentato dello 0,4% su base mensile a giugno e su base trimestrale – ora il modo preferito dall’ONS per presentare i dati – la crescita è rallentata allo 0,2% nei tre mesi fino a luglio, dallo 0,3% del secondo trimestre.

La sterlina si è leggermente indebolita dopo i dati, prima di riprendersi, e i mercati finanziari hanno continuato a scontare solo circa il 40% di possibilità di un altro taglio dei tassi della BoE quest’anno, con un’inflazione prevista per questo mese pari al doppio dell’obiettivo del 2% della BoE.

L’economia britannica è cresciuta in modo robusto rispetto agli standard recenti nella prima metà del 2025, espandendosi dello 0,7% nel primo trimestre dell’anno e dello 0,3% nel secondo, in parte grazie all’aumento della spesa pubblica e al tentativo degli esportatori di spedire le merci prima dell’imposizione dei dazi statunitensi. I dati di venerdì hanno mostrato che il deficit commerciale della Gran Bretagna si è ampliato a luglio, raggiungendo il livello più alto da gennaio 2022, attestandosi a 22,244 miliardi di sterline (30,2 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 22,156 miliardi di sterline di giugno.

L’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti si è attestata al 2,9%, mostrando alcuni segnali di un impatto dei dazi sui prezzi, ma i mercati l’hanno interpretata come un sollievo.

Le esportazioni britanniche di beni verso gli Stati Uniti rimangono al di sotto dei livelli pre-dazi, sebbene l’ampliamento del deficit da giugno a luglio rifletta principalmente le maggiori importazioni dall’Unione Europea.

Su base annua, il prodotto interno lordo a luglio è stato superiore dell’1,4% rispetto all’anno precedente, invariato rispetto al tasso di crescita annuale di giugno, ma leggermente inferiore alla crescita dell’1,5% prevista da un sondaggio Reuters, secondo i dati ufficiali. Il mese scorso, prima della pubblicazione dei dati del secondo trimestre, la Banca d’Inghilterra aveva previsto una crescita annua dell’1,25% per quest’anno, ben al di sotto della media del 2% tra il 2010 e il 2019.

Il Ministro Reeves spera che le misure volte a ridurre la regolamentazione su aspetti come i permessi di costruzione in vista del suo bilancio annuale del 26 novembre portino l’Office for Budget Responsibility a una valutazione più favorevole delle prospettive della Gran Bretagna e a un abbassamento delle sue proiezioni sui prestiti futuri.

Un portavoce del Ministero delle Finanze ha attribuito la debole performance degli ultimi dati ad “anni di sottoinvestimenti”, che il nuovo governo, in carica dal luglio 2024, stava adottando misure per invertire.

Tuttavia, alcune aziende affermano di tenere in sospeso i piani di assunzioni e investimenti, in attesa di dettagli su una legislazione più severa in materia di lavoro e di sapere se saranno nuovamente il bersaglio principale degli aumenti delle tasse.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/