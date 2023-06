REGNO UNITO. La politica estera del Commonwealth

La parola Commonwealth richiama alla memoria una fase storica che per molti è conclusa, invece se si osservano i documenti del Regno Unito si scopre che a partire dalla fine dei rapporti con l’Unione europea, il Commonwealth è diventato un progetto politico economico e di politica estera di primo piano

Al momento, il Commonwealth delle Nazioni – secondo la definizione ufficiale – è «un’associazione volontaria di stati sovrani indipendenti ed eguali».

Ciascuno è responsabile della propria politica, consultandosi e cooperando “nell’interesse dei popoli”, promuovendo “la comprensione internazionale e la pace nel mondo”. Insieme influenzano la comunità internazionale e apparentemente guidano il mondo verso principi e valori comuni.

Entro il 2023, l’elenco degli stati indipendenti ed eguali comprende 56 stati che formalmente non hanno obblighi reciproci, ma aderiscono alla carta del Commonwealth e riconoscono il re Carlo III come capo dell’organizzazione e l’inglese come lingua del Commonwealth.

È generalmente accettato che attualmente la partecipazione al Commonwealth delle Nazioni sia per lo più simbolica per i suoi membri e sia più un tributo alla tradizione, ma secondo i detrattori di tali accordi questo è tutt’altro che vero.

La popolazione dei paesi del Commonwealth delle Nazioni supera i due miliardi e mezzo di persone e, come dicono i “depliant pubblicitari” del Commonwealth, è un terzo di tutta l’umanità. Inoltre, la maggior parte di loro è concentrata nel subcontinente indiano: si tratta del Bangladesh (165 milioni di persone), del Pakistan (229 milioni di persone) e della stessa India (1,35 miliardi di persone).

Tuttavia, il più grande contingente di paesi nel Commonwealth è ancora in Africa: 19 repubbliche e due monarchie e include anche due dei membri dell’Unione Europea Cipro e Malta.

Attualmente il Commonwealth delle Nazioni comprende ex colonie britanniche, ma recentemente lo statuto dell’organizzazione, come base per entrare a far parte delle fila dei suoi membri, presuppone l’esistenza di un legame storico con lo Stato, questa postilla ha fatto sì che nel giugno 2022, le ex colonie francesi in Africa, Togo e Gabon, sono state ammesse al Commonwealth. In precedenza, erano state accettati anche il Ruanda e il Mozambico, che non erano sotto il dominio della corona britannica.

Tommaso Dal Passo