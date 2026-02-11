REGNO UNITO. La lotta di Starmer per restare in carica 

Il primo Ministro britannico Keir Starmer sta lottando per rimanere in carica, mentre è oggetto di pesanti critiche per la sua decisione, nel 2024, di nominare Peter Mandelson ambasciatore britannico negli Stati Uniti, nonostante i legami di quest’ultimo con Jeffrey Epstein.

Il Premier britannico sta cercando di convincere i membri del suo partito a sostenerlo. Si è scusato con l’opinione pubblica britannica e con le vittime del traffico sessuale di Epstein per aver creduto a quelle che ha definito “le bugie di Mandelson”, riporta AP. Ci sono diversi modi in cui Starmer potrebbe andarsene, alcuni più diretti di altri.

Il modo più semplice

L’opzione più semplice è che Starmer annunci la sua intenzione di dimettersi, innescando un’elezione per la leadership laburista. Le dimissioni potrebbero verificarsi se una delegazione di membri del Gabinetto comunicasse a Starmer che ha perso troppo sostegno all’interno del partito o se membri del suo governo si dimettessero per protesta.

Tra coloro che sono considerati ambiziosi per la leadership ci sono il ministro della Salute Wes Streeting, il ministro degli Interni Shabana Mahmood e l’ex vice primo Ministro Angela Rayner, che ha dovuto dimettersi l’anno scorso dopo aver ammesso di non aver pagato abbastanza tasse per l’acquisto di una casa.

Il naturale favorito è Andy Burnham, popolare sindaco di Manchester, a cui è stato impedito di candidarsi alle elezioni straordinarie in città alla fine di questo mese. Burnham, però, non sarebbe eleggibile perché, per antico uso, il primo Ministro deve essere un membro del Parlamento. Chiunque si candidi, le elezioni dureranno probabilmente settimane, con Starmer che probabilmente rimarrà in carica fino alla conclusione.

Se Starmer decidesse di dimettersi immediatamente, il Governo e l’organo di governo laburista probabilmente sceglierebbero un leader ad interim per la carica di primo Ministro, probabilmente qualcuno che non si candida alla guida del partito. Il vice primo Ministro David Lammy potrebbe essere la scelta giusta.

Secondo le regole del partito laburista, i candidati devono avere il sostegno di un quinto dei parlamentari del partito, circa 80. L’intera base del partito voterebbe quindi per scegliere un vincitore. Re Carlo III inviterebbe il vincitore a diventare primo ministro e a formare un governo.

La via non così facile

Se Starmer non si dimettesse, potrebbe trovarsi di fronte a una sfida interna al suo Governo.

Nessun Primo Ministro laburista è mai stato detronizzato, sebbene Tony Blair abbia annunciato la sua intenzione di dimettersi nel 2007 dopo una serie di dimissioni di basso livello. Gli sfidanti dovrebbero soddisfare le soglie di ammissibilità di cui sopra, ma Starmer sarebbe automaticamente sulla scheda elettorale.

Starmer dovrà affrontare una serie di ostacoli nelle prossime settimane. Il primo sarà probabilmente la pubblicazione dei fascicoli relativi al controllo di Mandelson. Starmer spera che dimostrino la portata delle bugie di Mandelson. In caso contrario, ciò potrebbe rappresentare un punto di grave pericolo per lui.

Un’altra potenziale insidia potrebbe essere rappresentata dalle elezioni speciali a Gorton e Denton del 26 febbraio, tradizionalmente un sicuro seggio laburista. Tuttavia, questa volta sarà una lotta dura, con le sfide del partito anti-immigrazione Reform U.K. a destra e dei Verdi a sinistra.

Dopodiché, a maggio ci saranno una serie di elezioni. Molti laburisti temono che il partito possa perdere potere in Galles per la prima volta da quando è stata creata la legislatura nel 1999, fallire in Scozia e subire una sconfitta alle elezioni locali in Inghilterra.

Maddalena Ingrao

