REGNO UNITO. La Banca d’Inghilterra cerca di arginare il mercato obbligazionario

La Banca d’Inghilterra ha cercato di placare la tempesta nel mercato obbligazionario britannico, affermando il 28 settembre che avrebbe acquistato tutto il debito pubblico necessario per ripristinare la stabilità finanziaria dopo il caos innescato dalla politica fiscale del nuovo governo.

Dopo aver fallito nel tentativo di raffreddare il sell-off con interventi verbali nei due giorni precedenti, la BoE ha annunciato una mossa d’emergenza che, a suo dire, avrebbe impedito alle turbolenze dei mercati di diffondersi nel Paese e di bloccare i flussi di credito. “Se le disfunzioni in questo mercato dovessero continuare o peggiorare, ci sarebbe un rischio materiale per la stabilità finanziaria del Regno Unito”, ha dichiarato la banca centrale in un comunicato che ha immediatamente allentato le pressioni sull’impennata dei rendimenti dei titoli di Stato britannici.

Il Tesoro ha dichiarato che avrebbe indennizzato completamente le operazioni. La sterlina è scesa dello 0,7% a 1,065 dollari, dopo aver toccato il minimo della sessione a 1,0618 dollari.

La BoE ha dichiarato di voler mantenere l’obiettivo di ridurre di 80 miliardi di sterline gli 838 miliardi di dollari di titoli di Stato detenuti nel corso del prossimo anno, ma di voler posticipare l’inizio delle vendite, previsto per la prossima settimana, a causa delle condizioni di mercato. In precedenza, il Fondo Monetario Internazionale e l’agenzia di rating Moody’s avevano intensificato le pressioni sulla Gran Bretagna affinché invertisse la sua nuova strategia, definita venerdì dal nuovo ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng in un’azione che, a suo dire, avrebbe stimolato la crescita economica.

L’intervento del Fmi nei confronti di un Paese del G7 ha sottolineato la gravità della situazione in cui versa la Gran Bretagna, il cui valore della sterlina e delle obbligazioni britanniche è crollato da venerdì scorso.

L’ultima crisi che ha colpito lo Stato britannico è stata innescata dai piani di Kwarteng di profondi tagli fiscali e deregolamentazione per far uscire l’economia da un lungo periodo di stagnazione, visti come un ritorno alle dottrine Thatcherite e Reaganomics degli anni ’80.

Il Fmi ha affermato che le proposte, che lunedì hanno portato la sterlina al minimo storico di 1,0327 dollari, si aggiungerebbero a una crisi di credibilità dopo che il governo ha tagliato le tasse e aumentato i prestiti proprio quando la Banca d’Inghilterra alza i tassi di interesse per affrontare l’impennata dell’inflazione.

La crisi britannica viene osservata anche in tutto il mondo, in un comunicato senza mezzi termini, Moody’s ha dichiarato che gli ampi tagli fiscali non finanziati sono “negativi per il credito” della Gran Bretagna, con il rischio di un aumento strutturale dei costi di finanziamento che potrebbe indebolire l’economia.

Kwarteng, uno storico dell’economia che è stato ministro dell’Economia per due anni, ha risposto alle critiche insistendo sul fatto che i tagli alle tasse per i ricchi e il sostegno ai prezzi dell’energia sono l’unico modo per riaccendere la crescita economica.

Il FMI ha dichiarato che il suo piano fiscale del 23 novembre offrirà al governo britannico una “tempestiva opportunità di prendere in considerazione modalità di sostegno più mirate e di rivalutare le misure fiscali, in particolare quelle che vanno a beneficio dei percettori di redditi elevati”.

Il Dipartimento del Tesoro britannico ha dichiarato che l’annuncio di novembre descriverà in dettaglio i piani del governo per ridurre il debito nel medio termine.

Luigi Medici