REGNO UNITO. Il parlamento invita a bloccare l’uso di Palantir nella Sanità pubblica

“Il governo non dovrebbe rinnovare il contratto tra l’azienda tecnologica statunitense Palantir e il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) quando scadrà nel febbraio 2027”, ha affermato la commissione Sanità e Assistenza Sociale del Regno Unito in una lettera indirizzata al ministro della Salute Preet Gill, pubblicata il 9 luglio.

“Siamo seriamente preoccupati che la mancanza di fiducia nel modo in cui i dati dell’NHS vengono utilizzati, gestiti e condivisi possa scoraggiare le persone dal condividere i propri dati medici e limitare la capacità dell’NHS di realizzare i benefici della trasformazione digitale che questo governo intende attuare”, ha scritto la presidente della commissione, Layla Moran, riporta Politico.

Moran ha aggiunto che le prove dei benefici della tecnologia sono sempre più contestate, citando l’ammissione da parte dell’NHS England il mese scorso che non è possibile attribuire in modo definitivo i miglioramenti al sistema.

Anche la commissione parlamentare Scienza, Innovazione e Tecnologia il mese scorso ha chiesto al governo di interrompere i rapporti con l’azienda nel settore pubblico, a causa delle preoccupazioni relative alla dipendenza da un unico fornitore.

Un portavoce di Palantir ha dichiarato: “Il software Palantir sta contribuendo a migliorare l’assistenza ai pazienti, consentendo, ad oggi, 110.000 interventi chirurgici aggiuntivi, una riduzione del 15% dei ritardi nelle dimissioni e un aumento del 6,8% dei pazienti che scoprono entro 28 giorni se necessitano di un trattamento oncologico.

Il software sta inoltre contribuendo all’attuazione di un programma governativo che è uno dei soli 30 su 213 ad aver ottenuto una valutazione di sostenibilità ambientale, con una previsione di ritorno di 5 sterline per ogni sterlina spesa.

Ma si tratta pur sempre di un software. Le modalità di utilizzo di tale software sono controllate dagli NHS Trust che lo utilizzano, e i dati, per legge e contratto, possono essere elaborati solo in stretta conformità con le loro istruzioni”.

Lucia Giannini

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